BRESCIA NELL’ÉLITE ITALIANA DELL’ACCIAIO,MATTINZOLI: ANCHE IN PERIODI COMPLICATI SFIDE VINTE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2019 – Con quasi 6.000 addetti Brescia si

posiziona al secondo posto in Italia, dietro a Taranto, nella

classifica delle città con maggiore occupazione nella

siderurgia. Un risultato straordinario, se si pensa alla crisi

che ha colpito il settore tra il 2012 e il 2016, ma che le

aziende bresciane hanno saputo contrastare attraverso

l’innovazione e cospicui investimenti, al fine di essere sempre

più sostenibili. Lo scrive in una nota il sito di Regione

Lombardia http://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it.

BRESCIA ROCCAFORTE DELLA PRODUZIONE – Nel 2017, infatti, sono

stati registrati 3,1 miliardi di euro di ricavi, con un

incremento del 20 per cento rispetto all’anno precedente, e

anche l’export è cresciuto in maniera considerevole, con un

valore complessivo di 1,4 miliardi, contro il miliardo del 2016.

Brescia si conferma quindi una delle roccaforti italiane della

siderurgia primaria e secondaria, ma non ha intenzione di

arrestare il suo processo di crescita e innovazione, puntando

l’obiettivo fissato dall’Europa: avere il 60 per cento delle

fonti rinnovabili entro il 2040.

MATTINZOLI: REGIONE SOSTIENE DI CHI PRODUCE – “Brescia, come del

resto la Lombardia, dimostra ancora una volta come sia

possibile, anche in periodi complicati, riuscire a vincere le

sfide – commenta Alessandro Mattinzoli, assessore lombardo allo

Sviluppo economico -. Sarebbe più facile abbandonarsi alla

lamentela, data la crisi, l’eccessiva burocrazia, la pressione

fiscale, le infrastrutture inefficienti, ma gli imprenditori si

rimboccano le maniche e lavorano. Si impegnano per se stessi, ma

anche per la crescita di tutto il territorio. Fanno la loro

parte, investendo, reagendo e riconoscendo ai lavoratori il loro

ruolo, in modo che questi non abbiano bisogno di formule

assistenzialiste, ma siano di fatto i protagonisti.

“Quindi – conclude Mattinzoli – imprenditori tenaci, lavoratori

responsabili e Istituzioni attente e sempre pronte al sostegno

di chi produce, come Regione Lombardia con il presidente Attilio

Fontana, sono un trinomio vincente. Bresciano e lombardo”.

