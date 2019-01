(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 23 gennaio 2019 – Questa sera intorno alle ore 21.00 l’elisoccorso, proveniente da Como, attrezzato per i voli in notturna e con scarsa visibilità, è atterrato per soccorrere un 31enne rimasto gravemente ferito, stando alle prime informazioni, per una folgorazione, mentre era intento ad operare su cavi elettrici in un condominio e lo ha trasportato in codice rosso al Niguarda. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

V. A.