(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 gennaio 2019 – Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 15.00, un 39enne è stato urtato da una vettura nel tratto tra l’incrocio della via Isonzo e la via Grandi. Soccorso dalla Polizia Locale e da un’ambulanza della Verde Corsico, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, con lievi contusioni.

V. A.