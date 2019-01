Giorno della memoria, la Città metropolitana contribuisce a mantrenere vivo il ricordo di tutte le vittime della Shoah

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2019 – Queste alcune delle iniziative previste:

– nei giorni 25, 26 e 27 gennaio alcune decine di volontari, coordinati dai funzionari della Protezione Civile della Città metropolitana, si alterneranno nell’attività di presidio e prevenzione presso il Memoriale della Shoah, in piazza Edmond J. Safra n.1 a Milano;

– giovedì 24 gennaio la vicesindaca Arianna Censi parteciperà, a Basiglio, all’iniziativa “Restituisco il tuo nome”, maratona di lettura in ricordo di tutte le 30.632 persone che furono deportate dal nostro Paese nei lager nazisti;

– sabato 26 gennaio la consigliera delegata Siria Trezzi interverrà alla manifestazione al monumento al deportato politico che si terrà presso il Parco Nord alle ore 14.15 in prossimità dell’ingresso posto in via Clerici 150 a Sesto San Giovanni;

– sempre sabato 26, la vicesindaca Arianna Censi parteciperà al concerto La Musica per Vivere, in ricordo delle vittime della Shoah, dove la musicista Alesssandra Sonai Romano suonerà il violino della Shoah, strumento appartenuto a Eva Maria Levi, morta nel campo di Birkenau.

Infine, il servizio audiovisivi della Città metropolitana, Medialogo, ha reso disponibile online la testimonianza della senatrice Liliana Segre http://www.cittametropolitana.mi.it/medialogo/news/Giorno-della-Memoria-2019/.

Il Giorno della Memoria è stato istituito, in Italia, dalla legge 20 luglio 2000 n. 211 “al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati” (art.1).

