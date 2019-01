LECCO. FIRMATO PATTO SICUREZZA IN PREFETTURA, DE CORATO: ESEMPIO DA REPLICARE IN ALTRE PROVINCE LOMBARDE

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 23 gennaio 2019 L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione

e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, e

il prefetto di Lecco, Liliana Baccari, hanno firmato in

Prefettura il ‘Patto per la Sicurezza’. L’atto è stato

sottoscritto anche dai rappresentanti della Provincia e del

Comune di Lecco e dei Comuni di Calolziocorte, Casatenovo,

Mandello del Lario, Merate e Valmadrera.

COSA PREVEDE IL PATTO – Il Patto prevede, in sintesi, il

miglioramento del controllo del territorio, la prevenzione e

contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei

settori degli appalti pubblici, dei contratti e delle forniture,

delle concessioni e delle autorizzazioni, dei subentri negli

esercizi pubblici e commerciali e nell’attività edile in

generale; l’aggiornamento tecnico e l’incremento dei sistemi di

videosorveglianza; l’attivazione di percorsi di ascolto e

confronto; la prevenzione della devianza giovanile, anche

attraverso iniziative di educazione alla legalità nelle scuole;

la promozione di iniziative finalizzate all’incremento della

cultura della prevenzione della sicurezza presso le abitazioni

private anche attraverso un contatto diretto e personalizzato

tra Forze dell’Ordine e cittadini; l’attivazione di

progettualità finalizzate al miglioramento della conoscenza

dell’incidentalità stradale e della rapidità di rilevazione

degli incidenti stradali ed infine la promozione dell’attività

di formazione e aggiornamento professionale, riservata ai Corpi

di Polizia Locale.

IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA SU SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA –

La Regione, d’intesa con la Prefettura, la Provincia, i sindaci

e i rappresentanti delle categorie sociali, produttive e

commerciali, partecipa ad attività coordinate sulla sicurezza

urbana. Inoltre, in concorso con gli enti locali, contribuisce

alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la

sicurezza urbana attraverso anche la realizzazione e

l’implementazione di sistemi di videosorveglianza.

UNA CABINA DI REGIA PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO – La ‘Cabina di

regia’ si riunisce con cadenza periodica e sarà coordinata da un

rappresentante del prefetto e composto da delegati del

presidente della Regione Lombardia, del presidente della

Provincia, dei sindaci sottoscrittori e delle Forze dell’Ordine.

DURATA PATTO – Il Patto ha la durata di quattro anni ed è

rinnovabile. La ‘Cabina di regia’, con cadenza trimestrale,

provvede alla verifica delle iniziative promosse, degli impegni

assunti e dei risultati raggiunti al fine di garantire

incisività e tempestività agli interventi.

DE CORATO: CON PATTO ESTESI CONTROLLI ANCHE FUORI STAZIONI – “Il

Patto – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza

Riccardo De Corato – renderà possibile in parte ciò di cui

abbiamo discusso proprio qui in Prefettura a Lecco lo scorso 15

maggio scorso, nel corso di una riunione sul tema della

sicurezza nelle stazioni e nei treni. Sarà infatti possibile

estendere i controlli anche nei pressi delle stazioni. Questo in

attesa di un ulteriore accordo dedicato espressamente alla

sicurezza negli scali ferroviari e a bordo dei treni, con il

quale si potrà avviare una sperimentazione a partire da quelle

stazioni e tratte che evidenziano profili di maggiore

criticità”.

PATTO SICUREZZA LECCO DA REPLICARE IN TUTTE LE PROVINCE LOMBARDE

“Come Regione Lombardia – ha concluso De Corato – finanzieremo

altri interventi su queste materie. Il mio auspicio è che questo

Patto possa essere replicato anche con altri capoluoghi di

provincia, a cominciare da Milano”.