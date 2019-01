M5S Lombardia. Tumulazione animali d’affezione con padrone, atto di grande sensibilità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2019 – La Commissione regionale Sanità ha approvato l’ultima parte della riforma sanitaria, quella riguardante la parte funeraria con il voto a favore della maggioranza e contrario di tutta la minoranza. Nel corso delle votazione è stato approvato un emendamento relativo alla sepoltura di animali d’affezione (di Forza Italia emendato con l’aggiunta di una parte di un emendamento del M5S sullo stesso tema). Il M5S aveva ufficializzato una proposta sul tema nel settembre del 2018.

“Una proposta che avevamo avanzato nel settembre scorso, grazie a un emendamento approvato oggi in Commissione, consentirà di tumulare i resti degli animali d’affezione secondo le disposizioni del defunto o degli eredi. Sarà possibile tumulare l’urna contenente le ceneri degli animali nella stessa tomba dei padroni.

Molti anziani hanno soltanto come compagnia negli ultimi anni di vita un animale e non vogliono separarsi da loro nemmeno quando passano a miglior vita. È un atto di grande sensibilità da parte dell’Istituzione regionale.

Più in generale resta la nostra completa contrarietà all’ultima parte della riforma sanitaria che risulta non in linea con la normativa nazionale e sembra voler tutelare la lobby dell’industria del “funerale” rispetto a quella più artigianale fatta di cooperazione tra imprese dello stesso settore”, così Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia.

