OPERAZIONE RINASCITA: NUOVO BLITZ DEI CARABINIERI A ZINGONIA

(mi-Lorenteggio.com) Ciserano, 23 gennaio 2019 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De

Corato, ha espresso il proprio “plauso ai Carabinieri di

Treviglio per l’operazione denominata ‘Rinascita Zingonia’,

finalizzata al contrasto dello spaccio di droga e le occupazioni

abusive nei complessi immobiliari Aler ‘Anna’ e ‘Athena'”.

OLTRE 100 MILITARI IMPEGNATI – “Un’operazione importante – ha

detto De Corato – che ha visto impegnati un centinaio di

Carabinieri, arrivati anche da Milano. Si tratta dell’ennesima

conferma di ciò che avviene in questi edifici da tempo in mano

ad extracomunitari, clandestini e sbandati che spacciano e

occupano abusivamente”.

“Come assessorato regionale alla Sicurezza – ha ricordato –

abbiamo finanziato nel mese di dicembre scorso operazioni anti

degrado nell’area di Zingonia, tramite la Polizia locale, con

l’intento di contrastare lo spaccio di droga”.

OPERAZIONE DA RIPETERE IN QUARTIERI SAN SIRO E CORVETTO A MILANO

“Auspico – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza –

che nei quartieri di Milano che presentano le stesse

problematiche, come in via Bolla, nelle zona San Siro e

Corvetto, le Forze dell’ordine intervengano al più presto”.

“Ringrazio la Prefettura, le Forze

dell’Ordine e in particolare l’Arma dei carabinieri per il blitz

di questa notte finalizzato al contrasto dello spaccio di droga

e delle occupazioni abusive nei complessi immobiliari Aler

‘Anna’ e ‘Athena’ in Ciserano (BG). Un’operazione che ha visto

impegnati cento appartenenti all’Arma provenienti da Treviglio e

Milano”.

E’ il commento dell’assessore regionale alle Politiche

sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini in merito

all’operazione notturna ‘Rinascita Zingonia’.

“Tutti ormai hanno compreso – ha rimarcato Bolognini – che il

nostro impegno per portare Zingonia alla definitiva bonifica non

si ferma fino alla fine. Un ripristino della legalità

indispensabile per iniziare ad abbattere le torri nelle prossime

settimane”.

“Ringrazio anche l’Aler e i Sindaci che operano sul territorio –

ha proseguito Bolognini – per il loro continuo impegno. Grazie e

avanti tutta. Sappiamo benissimo che alle azioni di

rigenerazione urbana si devono accompagnare queste operazioni di

legalità e di ordine pubblico”.

“In questo contesto – ha aggiunto l’assessore alle Politiche

abitative – mi sento di ringraziare il Ministro dell’interno che

ha mantenuto la promessa fatta, promuovendo a Tenenza la sede

dei carabinieri di Verdellino e inviando altri cinque

carabinieri che permetteranno un ancora maggior presidio della

zona”.

“Regione Lombardia – ha concluso Bolognini – conferma l’appoggio

a tutti e ribadisce che nell’ambito dell’Accordo di Programma

continuerà a garantire il pieno sostegno del cronoprogramma e

della tempistica dei lavori. La Regione inoltre nei prossimi

mesi proseguirà a destinare alle Polizie locali contributi come

quello già destinato per lo straordinario impegno

profuso”.

Redazione