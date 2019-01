Più di mille giovani alla Cinque Mulini Studentesca. Il 26 gennaio a San Vittore Olona le scuole dell’Altomilanese si sfidano nella corsa campestre

Organizzata dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la manifestazione si disputa sul percorso della Cinque Mulini Cross Country e prevede anche la corsa dei prof e il Trofeo Amici dello Sport riservato ai diversamente abili

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 23 gennaio 2019 – Gli alunni delle scuole dell’Altomilanese si misurano sul percorso del Cross Country più bello del mondo. Sabato 26 gennaio a San Vittore Olona oltre mille ragazzi delle medie inferiori e superiori sono attesi alla 24esima edizione della Cinque Mulini Studentesca, manifestazione promossa dall’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che comprende anche il Trofeo Amici dello Sport e l’ormai consolidata gara dei professori. Dalle 9, allo Stadio del Cross di via Roma i giovani si daranno “battaglia” in quello che è diventato un appuntamento sportivo dalla grande tradizione, capace di unire suole, sport, grandi campioni di oggi e di ieri della corsa campestre e tanto sano agonismo.

La manifestazione rappresenta infatti da anni il sentirsi liberi di correre, il porsi grandi obiettivi e cercare di raggiungerli per acquisire fiducia in sé stessi ed assaporare piacevoli sensazioni di soddisfazione, solcando i campi che il giorno seguente – il 27 gennaio – saranno teatro dell’87esima edizione della prestigiosa Cinque Mulini Cross Country. L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD è convinta che la scuola sia il luogo ideale per promuovere lo sport e visto il grande successo delle passate edizioni, nella stessa giornata viene riproposta la gara professori. Chi pratica, e soprattutto chi educa allo sport, ha una precisa responsabilità non tanto nei risultati, quanto nei valori etici che si trasmettono ai giovani.

Condividendo i progetti degli organizzatori, finalizzati al miglioramento culturale, morale e sociale del territorio per cui sono pensati, la Bcc di Busto Garolfo e di Buguggiate ha voluto essere nuovamente al fianco dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD. «Riconfermiamo il sostegno ad una manifestazione che non solamente è espressione di grande sport, ma è momento di educazione e formazione allo sport, in particolare per i più giovani», osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «Sono temi ai quali una banca locale come la nostra è particolarmente sensibile nella sua azione di sostegno alle famiglie e alle imprese di questo territorio».

Alla partenza della Cinque Mulini Studentesca sono attesi più di 1.000 giovani atleti provenienti dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado della zona e dalle Onlus che si occupano di ragazzi diversamente abili. Sono infatti più di 15 le scuole iscritte al momento e diverse associazioni Onlus stanno ultimando le proprie iscrizioni. Se la Cinque Mulini Studentesca per le scuole di primo grado è giunta alla sua 24esima edizione, la gara per le scuole di secondo grado è arrivata all’edizione numero 13, mentre il Trofeo Amici dello Sport riservato ai diversamente abili festeggia invece il suo 15esimo compleanno.

Per scaricare regolamenti, programma gare e percorsi è possibile accedere al sito www.cinquemulini.org e visitare l’apposita sezione. È possibile avete informazioni utili sulla manifestazione anche visitando le pagine social di Facebook, Twitter, Instagram della Cinque Mulini.