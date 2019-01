Rho, arriva il Registro dei Giovani Artisti per promuovere i talenti del territorio

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale per creare un albo di artisti sconosciuti, emergenti o affermati con cui collaborare per eventi e manifestazioni

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 23 gennaio 2019 – Sai cantare, ballare o suonare uno strumento? Ti piace recitare? Ami dipingere, scrivere poesie o racconti? Fai fotografie o video? Insomma, se sei un’artista, alle prime armi oppure già conosciuto, il Comune di Rho ti offre una nuova opportunità. Per valorizzare le manifestazioni artistiche nelle sue varie declinazioni, è stato infatti istituito il Registro Giovani Artisti, un albo locale aperto all’iscrizione (gratuita) di tutti coloro che hanno una “vena artistica” e che desiderano dare il proprio contributo e promuoversi sul territorio. Lo scopo è offrire a giovani artisti sconosciuti, emergenti o affermati l’opportunità di farsi conoscere e di collaborare con le iniziative organizzate dal Comune.

“Abbiamo voluto creare il Registro dei Giovani Artisti per promuovere e incentivare sul nostro territorio la cultura “in erba” nelle sue varie manifestazioni e interpretazioni – afferma l’assessora alla Cultura, Valentina Giro -. L’obiettivo è dare ai giovani artisti un’opportunità per farsi conoscere: non vogliamo limitarci a creare un elenco, ma vogliamo promuovere la collaborazione tra gli artisti e il Comune in occasione degli eventi organizzati dal nostro ente, dando loro la possibilità di esibirsi e presentare il proprio progetto artistico”.

L’iscrizione all’albo, gratuita e senza scadenze, è rivolta a chi ha un’età compresa fra 16 e 35 anni, risiede a Rho o nel rhodense (comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Settimo Milanese e Vanzago), oppure frequenta gli istituti secondari di II grado di Rho.

Per partecipare è necessario compilare il modulo on-line sul sito del Comune di Rho (link diretto: http://bit.ly/registro_giovani_artisti), allegando una presentazione contenente elementi utili a conoscere l’artista e le sue abilità.

Il Registro prevede diverse sezioni:

– Arti Plastiche

– Arti Performative

– Arti Musicali e Canore

– Arti Visive

– Arti Letterarie

– Arti non riconducibili alle categorie precedenti

Per saperne di più è possibile rivolgersi all’Informagiovani in Villa Burba, corso Europa 291 a Rho, mail informagiovani@comune.rho.mi.it

Redazione