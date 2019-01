Advantix, per proteggere i nostri cani

Milano, 24 gennaio 2019 – Per assicurare uno stato di benessere al nostro cane, è indispensabile preservarlo dalle infestazioni di parassiti come pulci, zecche e flebotomi. I mesi in cui è indispensabile effettuare una profilassi preventiva nei confronti di tali agenti infettanti sono compresi tra aprile ed ottobre, cioè il periodo in cui i parassiti completano i loro ciclo vitale. Esistono varie formulazioni di prodotti antiparassitari che comprendono:

collari;

pipette;

spray;

polveri;

shampoo;

pastiglie;

iniezioni.

Esistono differenti principi attivi che svolgono la loro attività antiparassitaria con meccanismi d’azione di vario tipo. In alcuni casi possono verificarsi delle reazioni allergiche oppure insorgere degli effetti collaterali potenzialmente pericolosi, per questo motivo è indispensabile consultare il proprio veterinario prima dell’utilizzo di qualsiasi tipo di antiparassitario.

Antiparassitari spot-on

Con questo termine si indica un prodotto efficace unicamente contro parassiti esterni, come ad esempio le zecche e le pulci, ed in alcuni casi, le zanzare. In questo tipo di prodotti il principio attivo si trova disciolto in una sostanza liquida contenuta in fialette o pipette da cui è necessario fare sgorgare alcune gocce da applicare sulla pelle dell’animale.

I principi attivi di un antiparassitario spot-on, non entrano nella circolazione del sangue, ma rimangono a livello cutaneo, provocando la morte dei parassiti per contatto. Sono prodotti considerati sicuri e ben tollerati, che rappresentano un’efficace prevenzione nei confronti di molte malattie trasmissibili da parassiti esterni.

Lo spot-on evita la puntura di insetti unicamente se contiene principi attivi repellenti. Pur essendo dei prodotti resistenti all’acqua, è sempre consigliabile applicare nuovamente la sostanza dopo aver lavato il proprio cane, soprattutto se viene utilizzato uno shampoo. Per quanto riguarda il dosaggio, le pipette sono monodose, e vanno applicate secondo schemi prestabiliti e basati sul peso dell’animale.

Advantix Spot-On per Cani 4-10 kg

Advantix è un antiparassitario che agisce come repellente nei confronti di pulci, zecche, flebotomi e zanzare, ed è consigliato per cani con un peso compreso tra 4 e 10 kg. Il prodotto è contenuto in pipette che devono essere spremute per indurre un gocciolamento a livello dell’epidermide dell’animale.

Questo antiparassitario è destinato unicamente ai cani, non deve essere utilizzato per i gatti. Trattandosi di un prodotto repellente, Advantix impedisce ai parassiti di pungere l’animale, evitando in questo modo il rischio di trasmissione di alcune patologie come rickettsiosi, borrelliosi, herlichiosi, e leishmaniosi. Advantix mostra un’attività repellente anche nei confronti della mosca cavallina, prevenendo l’insorgenza di fastidiose dermatiti.

Principi attivi di Advantix Spot-On

I principi attivi contenuti in Advantix sono imidacloprid e permetrina, il primo è un ectoparassiticida che appartiene alla classe dei composti cloronicotinilici ed è efficace principalmente nei confronti degli stadi larvali e delle pulci adulte, il secondo è un insetticida piretroide che agisce sinergicamente per potenziare l’effetto di imidacloprid.

Imidacloprid è dotato di una notevole attività nei confronti dei recettori nicotinergici dell’acetilcolina, nella porzione post-sinaptica del sistema nervoso centrale degli insetti, determinando un’inibizione della trasmissione colinergica, che porta alla paralisi e successivo decesso del parassita.

La permetrina agisce influenzando i canali del sodio sia dei vertebrati che degli invertebrati, rallentando le sue funzioni di attivazione e di inattivazione, con ipereccitabilità di membrana e morte del parassita.

Metodo di applicazione

Advantix Spot-On deve essere applicato in punti della schiena compresi tra le scapole e la base della coda, è necessario spostare preventivamente i peli per scoprire la cute sulla quale deve essere appoggiata l’estremità della pipetta, che viene poi spremuta per fare uscire il liquido.

Per cani di peso corporeo inferiore ai 10 kg, il prodotto deve essere applicato in un solo punto.

Dosaggio

Il prodotto va somministrato ogni 3 settimane, e deve essere applicato direttamente sulla cute, partendo dalla zona del collo verso la coda. Dopo l’applicazione è utile massaggiare leggermente l’area dove sono state applicate le gocce. L’animale non deve venire a contatto con l’acqua per almeno 48 ore.

L. M.