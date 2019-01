Commemorazione Pioltello. M5S Lombardia: “Non abbiamo dimenticato, lavoriamo affinché non capiti mai più”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2019 – “Domani mattina, insieme ai colleghi portavoce del M5S, saremo a Pioltello per ricordare il terribile incidente di un anno fa. Non abbiamo dimenticato e lavoriamo affinché non succeda mai più” dichiara Massimo De Rosa consigliere regionale e segretario della Commissione Trasporti e Infrastrutture che domani, insieme ai portavoce Dario Violi, Simone Verni e Marco Degli Angeli parteciperà all’iniziativa #InTrenoconNoi in memoria dell’incidente di Pioltello.

“Per l’occasione”, continua il portavoce, “esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime di una tragedia che ha toccato tutti. Ciascuno di noi avrebbe potuto essere un passeggero del treno 10452 Cremona-Milano.

Noi ci saremo per chiedere che le responsabilità dell’immane tragedia vengano accertate rapidamente e per ribadire la necessità che la Regione Lombardia investa sulla sicurezza e sull’efficienza delle infrastrutture sulle quali i cittadini viaggiano tutti i giorni, piuttosto che discutere di opere che non rispondono in nessun modo ai bisogni dei lombardi”.

