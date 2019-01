CONSUMO DI SUOLO, FORONI: PRESTO UNA NORMATIVA ORGANICA A FAVORE DELLA RIGENERAZIONE URBANA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2019 – Si completerà entro la fine dell’anno

la seconda fase della lotta al consumo di suolo in Lombardia e

prenderà il via con la proposta (entro la primavera), da parte

della Giunta regionale, di una legge che raccolga e organizzi in

maniera organica tutta la materia inerente alla rigenerazione

urbana, legge che dovrà essere poi approvata dal Consiglio

regionale entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato oggi

l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro

Foroni, aprendo i lavori del convegno di Anci Lombardia, dal

titolo ‘Last call: dalle parole ai fatti’, organizzato in

collaborazione con la Consulta Regionale Lombarda degli Ordini

degli Architetti.

I PRIMI DUE STEP GIÀ COMPIUTI – “Da aprile a dicembre 2018 – ha

spiegato l’assessore – Regione Lombardia ha compiuto due passi

importanti sul tema del consumo di suolo, un tema prioritario

dal punto di vista della politica urbanistica regionale e verso

la quale lo stesso presidente Fontana ha un particolare occhio

di riguardo. Il primo step è stata la delibera di Giunta del

giugno scorso, con la quale abbiamo compiuto una sorta di

ricognizione del quadro normativo attuale rispetto alle

potenzialità già presenti, mentre il secondo step è stata

l’approvazione, da parte del Consiglio regionale,

dell’integrazione alla legge urbanistica regionale in merito

alla lotta al consumo di suolo. Qui si è chiusa la prima parte

del percorso”.

AL VIA TAVOLO INTERASSESSORILE, VERSO PROPROSTA DI LEGGE – “Ora

inizia la seconda parte – ha anticipato Foroni -, a partire

dalla nascita di un tavolo infra-assessorile sulla rigenerazione

urbana, che studi il percorso migliore per dar vita a una

normativa organica su questa tematica, sia da un punto di

urbanistico che economico e produttivo. Mi auguro che nel più

breve tempo possibile si arrivi a una proposta di legge da parte

della Giunta da sottoporre poi all’esame e al voto del Consiglio

regionale entro la fine dell’anno”.

INCORAGGIARE RIGENERAZIONE URBANA – “L’azzeramento del consumo

di suolo non è infatti concepibile senza incoraggiare

attivamente i processi di rigenerazione urbana – ha concluso

l’assessore – e, a questo scopo, stiamo studiando una serie di

misure ad hoc oltre agli incentivi regionali mirati

all’abbattimento degli oneri di urbanizzazione per chi decide di

recuperare l’esistente: misure quali bonus volumetrici,

modulazione degli standard urbanistici e infine la creazione di

un apposito fondo regionale. Il tutto in attesa che si compia il

percorso dell’autonomia su queste materie ex articolo 116 della

Costituzione”.

Redazione