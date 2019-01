CURE PALLIATIVE. NUOVO SPORTELLO IN VIA CASTELFIDARDO A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2019 – Accompagnare il cittadino ad orientarsi

in una realtà complessa e variegata come quella di Milano,

fornendo loro le informazioni necessarie su tutte le strutture e

i servizi presenti e indirizzando, allo stesso tempo, i medici

di Medicina generale e gli specialisti nell’individuazione del

percorso maggiormente idoneo per il loro paziente.

Questo l’obiettivo dello Sportello Informativo della Rete delle

Cure Palliative, attivato a cura dell’Azienda Socio Sanitaria

Territoriale Fatebenefratelli-Sacco in collaborazione con la

Fondazione Floriani, e inaugurato dall’assessore regionale al

Welfare, Giulio Gallera, in via Castelfidardo, a Milano. Il

servizio sarà aperto lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 ed

è rivolto ai professionisti, ai pazienti e ai loro familiari.

“Un percorso – ha detto Gallera – già avviato negli ultimi due

anni con la definizione della ‘rete’ dei posti letto e delle

strutture di riabilitazione. L’informazione è alla base della

conoscenza: per pazienti e familiari diventa uno strumento

fondamentale per non sentirsi soli. Una persona inguaribile non

deve sentirsi incurabile”.

“La rete locale delle cure palliative – ha aggiunto –

rappresenta un esempio di civiltà e di assistenza personalizzata

per i malati terminali, soprattutto a livello oncologico. E’

strettamente abbinata all’offerta di ricovero degli Hospice che

afferiscono al territorio dell’ATS di Milano. La presa in carico

della persona con patologie gravi prevede l’individuazione di un

percorso unico, individuale, che rappresenti un momento di cura

e di conforto anche nelle situazioni più critiche e delicate”.

“Queste reti – ha concluso Gallera – garantiscono l’accoglienza

del paziente, la valutazione del bisogno e l’avvio di percorsi

appropriati, tempestivi e flessibili”.

) Di seguito una scheda sulla rete delle

cure palliative

La legge 38 del 15 marzo 2010 ha sancito il diritto del

cittadino ad accedere alle Cure Palliative e alla Terapia del

dolore. Le cure palliative vengono definite dalla normativa come

“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e

assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo

familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la

cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile

evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a

trattamenti specifici”.

In conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione

e dell’incremento dell’incidenza e prevalenza di condizioni di

cronicità complesse, si stima che l’accesso alle Cure Palliative

sia appropriato e necessario per l’1,5% dell’intera popolazione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente

quantificato in 560 malati adulti ogni 100.000 abitanti ogni

anno il bisogno di Cure Palliative nella popolazione in Europa;

di questi malati, circa il 60% sono affetti da patologie non

oncologiche.

Regione Lombardia ha visto, negli ultimi 20 anni, lo sviluppo di

un sistema di erogazione di Cure Palliative che non ha paragoni

in altre regioni, andando con la propria normativa a delineare

quali sono i livelli erogativi previsti (domiciliare,

residenziale in hospice, ospedaliero ed ambulatoriale) e come le

strutture debbano integrarsi tra di loro all’interno delle Reti

locali di Cure Palliative.

CONTESTO –

ATS Milano, data l’ampiezza territoriale ed il bacino di utenza,

ha istituito 3 Reti locali di Cure Palliative:

– La Rete di Milano Città coordinata dal Dipartimento

Interaziendale che fa capo all’ASST Fatebenefratelli Sacco

– La Rete di Milano Ovest coordinata dal Dipartimento

Interaziendale che fa capo all’ASST Rhodense

– La Rete di Milano Est coordinata dal Dipartimento

interaziendale che fa capo all’ASST di Lodi

I compiti delle Reti sono:

– garantire l’accoglienza, la valutazione del bisogno e l’avvio

dei percorsi di cure palliative con tempestività e flessibilità;

– garantire la continuità delle cure palliative attraverso

l’individuazione del setting assistenziale appropriato

– definire e attuare nell’ambito della rete i percorsi di presa

in carico e di assistenza

– promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della

qualità delle cure palliative erogate.

– promuovere ed attuare i programmi obbligatori di formazione

continua;

– promuovere ed attuare attività informative nel territorio

dell’ATS indirizzate alla popolazione residente ed agli

operatori sanitari e socio sanitari, in coerenza alle

indicazioni regionali.

La Rete di Cure palliative di Milano città vede la presenza sul

territorio di 26 Enti erogatori (14 hospice per un totale di 157

posti letto accreditati e 20 equipe domiciliari.

Alla Rete partecipano anche rappresentanti dei Medici di

medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e le

Associazioni di Volontariato che operano nelle cure palliative.

