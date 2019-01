(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2019 – Energia, mobilità, rifiuti, economia e società: lunedì 28 gennaio la presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Ateneo milanese.

Lunedì 28 gennaio si svolgerà l’iniziativa dal titolo “l’Università in cammino verso la sostenibilità” con la presentazione del primo Report di sostenibilità dell’Università di Milano-Bicocca. L’incontro si terrà alle 14,30 nell’aula “Marco Martini” dell’edificio universitario U6, in piazza dell’Ateneo nuovo, e proseguirà alle 16,30 con un ricordo della professoressa Marina Camatini, docente e ricercatrice che ha investito la sua carriera per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente.

Oltre duemila tonnellate di CO2 in meno in tre anni, risparmio energetico, raccolta differenziata e percorsi di formazione dedicati alla sosteniblità ambientale: sono i risultati raggiunti dall’Università di Milano-Bicocca grazie a un cammino verso la sostenibilità che unisce da anni amministrazione e ricerca. Dalle luci a Led ai sistemi di condizionamento, dall’acqua potabile alla raccolta differenziata, dalle convenzioni per il trasporto pubblico alla sharing mobility, queste sono alcune delle tappe principali di un percorso che non dimentica gli aspetti economici e sociali.

Redazione