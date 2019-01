SICUREZZA, DE CORATO INCONTRA SINDACI CORSICO, OPERA E SAN GIULIANO MILANESE. CONSEGNATI ATTESTATI AD AGENTI POLIZIA LOCALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2019 – L’assessore alla Sicurezza,

Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo

De Corato, ha incontrato i sindaci di Corsico (Filippo Errante),

Opera (Antonino Nucera) e San Giuliano Milanese (Marco Segala)

ed consegnando loro le onorificenze per gli operatori di Polizia

locale che si sono distinti in particolari episodi.

All’incontro, tenutosi presso il Comando della Polizia

municipale di Corsico, hanno preso parte anche gli assessori

alla Sicurezza ed i Comandanti dei vigili dei tre comuni

milanesi.

RICONOSCIMENTI PER CHI HA ONORATO CORPO POLIZIA MUNICIPALE –

“Con questi riconoscimenti consegnati – ha dichiarato

l’assessore alla Sicurezza Riccardo De Corato – intendiamo

sottolineare il grande valore e premiare chi con coraggio,

spirito d’iniziativa, professionalità e tempismo ha onorato il

Corpo di Polizia municipale”.

A BREVE NUOVI BANDI PER TASER, BODY CAM E SPRAY URTICANTE – Nel

corso della consegna degli attestati, De Corato ha ricordato che

“l’assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia promuoverà

iniziative ed interventi volti a favorire i servizi della

Polizia locale. Stiamo lavorando – ha aggiunto – a nuovi bandi

per dotare gli agenti di strumenti molto importanti per la

difesa personale quali spray urticante, taser, body cam e

droni”.

ACCORDO CON MINISTERO INTERNO PER PROGETTI SICUREZZA – “Inoltre

ha sottolineato l’assessore regionale – sigleremo a breve un

accordo con il Ministero dell’Interno per un progetto di

sicurezza urbana coinvolgendo sinergicamente Regione e

Prefetture in collaborazione con ANCI Lombardia e gli enti

locali interessati”.

Redazione