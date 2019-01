SPORT, CAMBIAGHI: ‘ADAMELLO SKI RAID’ FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA LOMBARDIA, CARTOLINA DEL NOSTRO TERRITORIO

PRESENTATA AL BELVEDERE DI PALAZZO LOMBARDIA GARA DEL 7 APRILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2019 – I numeri sono da urlo: 43.000 metri di sviluppo, 4.000 di dislivello positivo, 4.380 in discesa, partenza da quota 1.630 e transito addirittura ai 3.539 di Cima Adamello. Ed ancora 700 concorrenti in gara, i più forti al mondo, in rappresentanza di 18 nazioni. Bastano queste cifre per descrivere il fascino dell’Adamello Ski Raid, competizione di sci alpinismo per squadre di due componenti, che per la settima volta tornerà ad animare il massiccio dell’Adamello e il comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale domenica 7 aprile.

L’Adamello, Pian di Neve e Pontedilegno-Tonale sono i tre scenari di ‘Adamello Ski Raid’,

la gara sci alpinistica internazionale di alta montagna a

squadre di due componenti, giunta quest’anno alla 7^ edizione.

L’evento, in programma domenica 7 aprile 2019 con partenza da

Ponte di Legno (BS), è stato presentato dall’assessore regionale

allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi al Belvedere di Palazzo

Lombardia.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Alessandro

Mottinelli, presidente del Comitato organizzatore Adamello Ski

Raid, Ivan Faustinelli, sindaco di Ponte di Legno e Michele

Bertolini, consigliere delegato del Consorzio

Pontedilegno-Tonale.

CARTOLINA DEL NOSTRO TERRITORIO – “Oggi – ha spiegato Martina

Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – è

stata presentata una delle più spettacolari gare dello sci

d’alpinismo, un’occasione per tutti gli atleti di cimentarsi in

quella che io credo essere una delle discipline sportive più

difficili”.

“Non si tratta solamente di sci – ha sottolineato Alessandro

Mottinelli – ma anche di arrampicata ad alta quota. Gli

scialpinisti più preparati avranno la possibilità di mettersi

alla prova e gli spettatori potranno assistere ad un evento

spettacolare e a vedere quanto la Lombardia è in grado di

offrire con un’ampia varietà di discipline. L”Adamello Ski

Raid’ è anche un’opportunità per far vedere quanto siamo bravi

ad organizzare manifestazioni sportive, una cartolina per

presentare il nostro territorio”.

GARA E PERCORSO – Con un dislivello di 4.000 metri in salita e

di 4.380 metri in discesa per uno sviluppo di oltre 40 km, la

gara è organizzata dall’Adamello Ski Team e fa parte di circuiti

prestigiosi quali La Grande Course e la Coppa delle Dolomiti. Il

percorso si snoda nel mezzo di un’estesa area protetta suddivisa

nel Parco Naturale dello Stelvio, dell’Adamello e

dell’Adamello-Brenta, e presenta notevoli peculiarità naturali e

storiche, legate alle vicende della prima Guerra mondiale che

hanno coinvolto queste cime. Terminati gli eventi bellici, il

ghiacciaio dell’Adamello è diventato l’ambiente ideale per la

pratica dello scialpinismo e dell’alpinismo in generale. Dalle

5.30 alle 7 del 7 aprile la nuova cabinovia Presena sarà

gratuita per il pubblico che vorrà seguire la competizione dalle

tribune allestite ai 3000 metri del Passo Presena.

LO SCENARIO TRA VETTE E GHIACCI – Il tracciato di gara tocca i

principali rifugi del gruppo: il rifugio Città di Trento al

Mandrone, il rifugio ai Caduti dell’Adamello al Passo della

Lobbia Alta. Da quota 1.600 poco sopra l’abitato di Ponte di

Legno, si sale ai 3.069 metri di Cima Presena, poi si ridiscende

al lago Mandrone (2.493 m) e si sale di nuovo raggiungendo

progressivamente il rifugio Lobbia Alta, il cannone di Cresta

Croce e, dopo avere attraversato il Pian di Neve, finalmente si

conquista l’Adamello (3.539 m). Da lì, dopo aver superato il

passo degli Italiani, sul Corno Bianco, si procede verso Passo

Venezia a quota 3.300 m per ridiscendere lungo il Pisgana fino a

Ponte di Legno.

L’ADAMELLO OSPITERA’ I TOP RUNNER – “I ghiacciai dell’Adamello

sono un terreno ideale per la pratica dello sci alpinismo. L’ASR

in un solo giorno, in poche ore per i top runner, accompagna i

700 concorrenti lungo magnifiche discese, risalite impegnative,

ripidi canali, creste affilate sino alla vetta più alta, la cima

dell’Adamello 3.539 m – ha sottolineato Alessandro Mottinelli,

presidente del Comitato organizzatore Adamello Ski Raid – Un’

avventura che unisce atleti, tecnici dell’Adamello Ski Team,

volontari del Soccorso Alpino e Guide Alpine in una giornata di

grande sport. Migliaia di persone lungo tutto il percorso

incoraggiano e tifano per tutte le squadre, dalla prima

all’ultima. Una grande emozione poter abbracciare tutti sotto il

traguardo di Ponte di Legno. Una sola, intensa, fantastica

giornata che ogni volta ci fa sognare”.

Sabato 6 aprile

c/o Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno

Dalle 14.30 alle 17.30: Accreditamento, controllo e punzonatura materiale, distribuzione pacco gara

Ore 18.00: briefing tecnico

Domenica 7 aprile

Ore 04.30: Apertura Cabinovia Ponte di Legno – Tonale (riservata ai concorrenti – tempo di percorrenza fino alla stazione intermedia 8’)

Ore 05.00: Apertura griglie di partenza Località “Tonalina” (Stazione intermedia Cabinovia Ponte di Legno – Tonale).

Ore 05.30: Partenza in linea gara maschile

Ore 06.10: Partenza in linea gara femminile Passo Paradiso

Ore 10.30: Arrivo previsto prima squadra

Ore 12.00: Pranzo presso Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno

Ore 16.00: Cerimonia di premiazione

Redazione