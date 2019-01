Trezzano sul Naviglio. Residui polveri ferrose, l’attenzione resta alta (AGGIORNAMENTI)

L’Amministrazione comunale è in costante contatto con ARPA, con la

società Giancarlo Perego Spa e con le altre ditte della zona, per

monitorare la situazione. Il sindaco Bottero: “Lasciamo lavorare gli Enti

competenti, basta con le polemiche e allarmismi ingiustificati”

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 24 gennaio 2019 – “Stiamo seguendo giorno per giorno gli

interventi eseguiti dalla azienda Giancarlo Perego Spa in seguito alla nostra

ordinanza, restiamo in contatto costante con ARPA che abbiamo invitato a un

nuovo sopralluogo la prossima settimana anche per verificare insieme altre

aziende della zona. In tutta trasparenza riferiremo ai cittadini e al Consiglio

comunale già programmato per il 6 febbraio. Comprendiamo la preoccupazione,

però chiediamo di evitare le polemiche e gli allarmismi ingiustificati: lasciamo

lavorare gli Enti preposti, tocca a loro dare le risposte giuste!”.

Così il sindaco Fabio Bottero oggi torna a chiarire la situazione dei residui di

“polveri ferrose” rinvenute su alcuni balconi di abitazioni della zona sud del

quartiere Marchesina così come denunciato da un esposto ad Arpa nei mesi

scorsi.

I tecnici di Arpa hanno effettuato due controlli a novembre e il mese successivo

hanno inviato la documentazione all’Ufficio tecnico del Comune che, con

un’ordinanza di gennaio, ha prescritto all’azienda Giancarlo Perego Spa di

adottare alcune misure, tra cui la pulizia dei piazzali e delle aree scoperte e la

fornitura di vasche di contenimento per fusti di olii nuovi ed esausti.

“Fino ad oggi – spiega il sindaco – non possiamo fare alcuna correlazione diretta

tra questi residui di polveri ferrose e la ditta Giancarlo Perego Spa o le altre

aziende della zona, ma è nostro dovere e intendimento effettuare tutti i controlli

necessari (e per questo chiediamo il continuo supporto di ARPA e ATS) e verificare

costantemente che l’Ordinanza venga rispettata. Ieri mattina il responsabile

dell’Ufficio tecnico e il comandante della Polizia locale hanno eseguito un

ulteriore sopralluogo alla Giancarlo Perego Spa (e ne hanno già in programma un

altro per settimana prossima insieme ad ARPA). Tra i vari interventi adottati, la ditta

ha attivato un servizio permanente di pulizia di piazzali e aree scoperte e ha

deciso di sostituire le parti più sporche della copertura in prossimità del punto di

emissione del capannone, dove dichiarano di non aver comunque ravvisato

polveri ferrose. Ci hanno inoltre comunicato che domani (venerdì 25)

provvederanno ai campionamenti per l’esecuzione delle analisi della

contaminazione della copertura”.

Inoltre la azienda Giancarlo Perego Spa ha trasmesso al Comune la

documentazione sulle analisi condotte nel 2017 e nel 2018 relativamente allo stato

di salubrità delle immissioni in atmosfera e nelle singole postazioni di lavoro: tutti i

valori sono al di sotto dei limiti previsti dalla normativa.

Ed è già programmato per la prossima settimana un ulteriore sopralluogo presso lo

stabilimento a cui parteciperà anche Arpa.

“Siamo in contatto anche con altre aziende della zona – conclude Bottero – che

ringraziamo per la disponibilità e collaborazione nell’intento di comprendere le

cause di questi depositi. Ci tengo a ringraziare anche la stessa Giancarlo Perego

Spa per la totale collaborazione: restiamo fermi e attenti nel verificare che tutte le

prescrizioni di Arpa siano rispettate fedelmente una ad una senza però

demonizzare una realtà che contribuisce allo sviluppo del territorio da più di 50

anni”.

Redazione