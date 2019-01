Vimercate. Dimissioni dottor Fanelli

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 24 gennaio 2019. L’ASST di Vimercate ha preso atto e accolto le dimissioni, pervenute nella mattinata di oggi, del dott. Guido Fanelli. Il medico aveva in

essere, dal luglio del 2018 e per la durata di un anno, un contratto libero

professionale con l’Azienda per prestazioni nell’ambito delle cure palliative.

L’ASST comunica altresì che proprio ieri 22 gennaio, le è stato notificato

da parte della Procura del Tribunale di Parma, un provvedimento di

rinvio a giudizio che interessa il professionista appena dimessosi per

vicende che non coinvolgono gli ospedali dell’ASST.

Redazione