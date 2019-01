AAA: BrianzAcque cerca operai per il settore acquedotto

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 25 gennaio 2019 – BrianzAcque, gestore unico del servizio idrico integrato in Provincia di Monza e della Brianza, cerca operai aiutanti idraulici da assumere a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro sono quelle di Cesano Maderno e di Monza, dove attualmente è attivo il settore acquedotto. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì, 15 febbraio, all’Ufficio Protocollo di BrianzAcque, a Monza, in viale Enrico Fermi 105 con consegna a mano oppure via posta elettronica certificata all’indirizzo brianzacque@legalmail.it. Per le modalità di presentazione della candidatura, si prega di consultare il sito www.brianzacque, sezione azienda, voce “offerte di lavoro”.

http://www.brianzacque.it/files/documenti/trasparenza/offertelavoro/Avviso%20Selezione%20Operai%20Idraulici.pdf

