Abbiategrasso – Vermezzo. Nominato il nuovo Presidente di Amaga SpA

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 25 gennaio 2019 – In data odiera il sindaco Cesare Nai, nell’ambito dell’Assemblea dei Soci di Amaga SpA, alla presenza dell’intero capitale sociale – rappresentato dal Comune di Abbiategrasso e dal Comune di Vermezzo – ha nominato il dottor Piero Bonasegale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Piero Bonasegnale, nato nel 1964, ha ricoperto la carica di consigliere di Amaga Spa e di Presidente di Amaga Energia e Servizi dal 1998 al 2012; inoltre, è stato componente della Giunta di Confservizi Cispel Lombardia (Sindacato di Categoria Aziende Pubbliche Lombarde). Da molti anni quindi lavora nel settore delle multiutilities, e ha ricoperto anche cariche, negli scorsi anni, sia in CAP Gestione sia in Amiacque, con una parentesi come Consigliere Provinciale dal 1999 al 2004.

In anni più recenti, è stato membro del Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano, e attualmente ricopre l’incarico di Direttore Generale del Centro Espositivo Congressuale e Fieristico Internazionale di Cernobbio (CO).

