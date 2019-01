Basiglio avrà la “Teca della Memoria”

(mi-Lorenteggio.com) Basiglio, 25 gennaio 2019 – Una fiamma che arde in continuazione da una parte e una ciotola con sassi bianchi dall’altra. Due elementi, non solo coreografici, hanno fatto da cornice all’iniziativa “Restituisco il tuo nome”, la maratona di lettura voluta dall’amministrazione comunale di Basiglio e iniziata il 20 gennaio scorso per concludersi domenica 27, “Giorno della Memoria”.

“Desidero ringraziare tutti coloro, e sono tantissimi, che hanno accolto il nostro invito – commenta il sindaco Lidia Reale – di leggere ad alta voce i nomi di tutti i 30.632 italiani internati nei campi di concentramento tra il 1943 e il 1945. Hanno compreso il senso dell’iniziativa, la nostra volontà di restituire almeno la dignità del nome a coloro i quali i nazisti avevano cercato di togliere tutto. Però ci siamo resi conto di quanto sia importante mantenere viva la memoria. Da qui l’idea – prosegue il primo cittadino – di realizzare una struttura trasparente che possa contenere tutti i sassi che rappresentano i 30.632 internati”.

Sono gli stessi deposti, su un telo nero allestito nello spazio dedicato all’iniziativa “Restituisco il tuo nome”, da chiunque abbia letto (o leggerà fino a domenica) uno o più nomi. Riprendendo così l’usanza ebraica di depositare sassi, e non fiori, sulle tombe.

La struttura trasparente è stata denominata “Teca della Memoria” e verrà inaugurata domenica 27 gennaio alle ore 12 all’interno del cimitero comunale di via don Silvio Coira, nel centro storico cittadino.

“Una testimonianza che deve durare nel tempo – prosegue Lidia Reale – anche per le giovani generazioni, affinché nessuno possa dimenticare o cancellare la storia e quanto accaduto nel passato non si possa più ripetere”.

Alla cerimonia sono stati invitati tutti i partecipanti a “Restituisco il tuo nome” e la cittadinanza. Perché la “Teca della Memoria” rimarrà per sempre patrimonio dell’intera comunità di Basiglio.

Correlati