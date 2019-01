Casa della carità e Casa della cultura presentano: “Con uno sguardo umano – Fermare la disumanizzazione, fare insieme il futuro”

Lunedì 28 gennaio, ore 17:30

Civico Planetario

corso Venezia 57, Milano

Le diseguaglianze socioeconomiche e il conseguente clima di paure e chiusure sembrano delineare nella società un crescente deficit di umanità: è tempo di reagire. La pensano così due enti come Casa della Cultura e Fondazione Casa della carità, che hanno deciso di mettersi insieme per proporre alla città un ciclo di sette incontri di riflessione e formazione voluto per intraprendere un cammino comune fatto di ricerca culturale e impegno civile.

La presentazione dell’iniziativa, chiamata «Con uno sguardo umano – Fermare la disumanizzazione, fare insieme il futuro», si terrà lunedì 28 gennaio, alle ore 17:30, al Civico Planetario di corso Venezia 57, a Milano. Interverranno Ferruccio Capelli, direttore Casa della Cultura, don Virginio Colmegna, presidente Fondazione Casa della carità, Livia Pomodoro, presidente Milan Center for Food Law and Policy, Salvatore Veca, filosofo e accademico e Silvano Ambrosetti, già presidente di Coop Lombardia. Saranno inoltre presenti Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano e Fabio Peri, conservatore Civico Planetario “U. Hoepli” di Milano.

«Le diseguaglianze – dice Ferruccio Capelli – sono ai massimi e se non si riuscirà a darvi una risposta con politiche progressiste, rimarrà la tentazione diffusa di trovare dei capri espiatori, che non saranno solo gli immigrati. Per questo, lo crediamo fermamente, occorrono un pensiero e una cultura diffusa capaci di poter reagire e ritrovare, insieme, credenti e non credenti, le risposte, un nuovo senso comune e uno “sguardo umano”».

«Come Casa della carità – afferma don Virginio Colmegna – abbiamo da sempre fatto nostro l’insegnamento del cardinal Martini, che ci chiedeva di lasciarci inquietare e interrogare da quello che viviamo quotidianamente, di metterci in ricerca e di dialogare insieme anche con chi ha tradizioni culturali diverse. Oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire radici comuni di umanità, carità e fratellanza per ricostruire un futuro carico di fiducia, pace e speranza. Da qui nasce l’iniziativa che proponiamo con la Casa della Cultura».

«Con uno sguardo umano – Fermare la disumanizzazione, fare insieme il futuro» si svilupperà nei prossimi mesi, a partire dal 25 febbraio, seguendo un calendario di incontri che si terranno, in maniera alternata, alla Casa della carità e alla Casa della Cultura. I temi trattati saranno le diseguaglianze economiche, le paure, la sostenibilità, le pratiche sociali di solidarietà, la comunicazione e i social media, il futuro.

Il calendario e le informazioni dei prossimi incontri sui siti web dei due enti:

www.casadellacultura.it, www.casadellacarita.org

