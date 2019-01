(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2019. Ecco un rilievo fotografico di come era e di come è il fontanile rimasto senza acqua nelle settimane scorse. Ad oggi la situazione non è mutata e non ci è pervenuto alcun riscontro circa le soluzioni che i settori competenti della Municipalità, intendono porre in essere, sottolinea il Comitato.