CONTENIMENTO CINGHIALI, ROLFI: PIANO CONTROLLO A SAN COLOMBANO E PROROGA A MALEO, ADOTTATI DUE DECRETI

L’ASSESSORE: SERVE NUOVA NORMA NAZIONALE, L’ATTUALE HA 25 ANNI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2019 – La Regione Lombardia ha adottato questa

mattina, su proposta dell’assessore all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, due decreti con

validità sino al 31 luglio 2019 per il controllo del cinghiale.

Il primo decreto approva il piano di controllo del cinghiale sul

territorio della collina di San Colombano (territori dei comuni

di San Colombano al Lambro, Graffignana e Sant’Angelo

Lodigiano). Il secondo invece prevede la proroga dell’attuale

piano di controllo del cinghiale sul territorio della Zona di

Ripopolamento e Cattura di Maleo (Comuni di Maleo e Corno

Vecchio) ed estensione dello stesso piano ai comuni di

Maccastorna, Castelnuovo Bocca d’Adda, Meleti e Caselle Landi.

“Come previsto dalla normativa, i piani saranno attuati dalla

polizia metropolitana e dalla polizia provinciale di Lodi. Il

cinghiale – ha detto Rolfi – sta generando danni all’agricoltura

e problemi di sicurezza in tutta la Lombardia. La provincia di

Lodi è stata scenario di una tragedia giusto poche settimane fa.

La Regione Lombardia sta facendo di tutto per arginare il

fenomeno. Abbiamo fatto la zonizzazione del territorio e dato la

possibilità agli agricoltori provvisti licenza di abbattere

tutto l’anno i cinghiali”.

“I piani di contenimento – conclude Rolfi – sono attualmente

messi in pratica dalle polizie provinciali. Gli agenti sono

diminuiti in maniera sostanziosa per colpa della legge Delrio.

Abbiamo chiesto alla politica nazionale di cambiare la legge 157

che ormai ha più di 25 anni. È necessario istituire la figura

dell’operatore volontario: un cacciatore abilitato e formato,

che possa intervenire con abbattimenti e ampliare così

l’attività di contenimento”

.

Redazione