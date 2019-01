Corsico. Giorno della memoria: “Conoscere è necessario”

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 25 gennaio 2019 – Comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre”: così scriveva Primo Levi nel suo libro “I sommersi e i salvati”. La conoscenza, però, va tramandata di generazione in generazione per mantenerla viva.

È quello che si propone di fare il “Giorno della memoria”, che a Corsico verrà celebrato sabato 26 gennaio con due iniziative organizzate dall’amministrazione comunale: alle ore 16.30 nella “Biblioteca per bambini” di via Cavour 9 si terrà una lettura rivolta a piccoli di 8-10 anni, cui seguirà un laboratorio creativo, e alle ore 21 nella sala “La pianta” di via Leopardi 7 verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “HerrDoktor Goebbels”, a cura di Fucina Fibonacci, a ingresso libero.

Redazione