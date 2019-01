Influenza, i rimedi della nonna al mercato di Porta Romana

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2019 – Dal miele usato contro la tosse alle carote per vincere la raucedine fino alle inalazioni di limone per lenire il raffreddore, al mercato agricolo coperto di Porta Romana a Milano arrivano i rimedi della nonna per combattere l’influenza mentre si avvicina il picco stagionale. L’appuntamento è per domani sabato 26 gennaio dalle ore 10 alle 13 in via Friuli 10/A al farmers’ market di Campagna Amica, dove sarà possibile scoprire i segreti della saggezza contadina per contrastare i sintomi più fastidiosi dei malanni invernali.

Per prevenire i disturbi influenzali – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – saranno proposti anche assaggi di spremute e centrifughe a base di frutti e verdure ricchi di vitamina C come melagrana, kiwi, finocchio, mela, carota e agrumi. Inoltre, durante la mattinata, al mercato di Porta Romana sarà allestita “la tavola del benessere” con il suggerimento di 5 porzioni di ortaggi e frutta di altrettanti colori che, mangiati con regolarità, aiutano a vivere meglio.

Si va dal rosso di prodotti come barbabietole e arance che proteggono il sistema cardiovascolare a quelli verdi, come biete e broccoli, che aiutano il sistema immunitario e prevengono la stanchezza. O ancora, da quelli gialli come peperoni e zucca, che fanno bene alla pelle, a quelli bianchi come cavolfiori e pere con proprietà positive per il sistema nervoso e l’intestino, per finire ai blu-viola come cavolo e radicchio ricchi di antiossidanti

Redazione