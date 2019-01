MANDIC MERATE (LC). GALLERA: RIDIMENSIONAMENTO E’ UNA FAKE NEWS

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2019 – “Il pronto soccorso dell’ospedale

Mandic di Merate (LC) non corre alcun rischio e non ci sono

documenti regionali che vadano in questa direzione. Anche il

punto nascita non sarà chiuso perché possiede tutti i requisiti

previsti dalle leggi”.

Lo ha ribadito l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera,

intervenendo sulle notizie circolate in questi giorni sul

presidio ospedaliero.

AMAREGGIATO DA INUTILI POLEMICHE – “Sono amareggiato – ha detto

Gallera – per le polemiche basate sul nulla e determinate solo

dalla brama di visibilità di qualcuno. Apprezzo invece il senso

di serietà degli amministratori locali che si sono confrontati

con la Regione e con l’ASST di l’ASST di Lecco in questi giorni

oltre al grande lavoro svolto dal direttore Generale Paolo

Favini per l’impegno precedente e attuale finalizzato a

valorizzare e consolidare il presidio”.

Ricordo anche che il 27 dicembre abbiamo scritto una delle

pagine più belle per il Mandic presentando l’apertura di nuovi

posti letto in pneumologia, che saranno gestiti dall’IRCCS

Inrca”.

IL PRESIDIO SI STA RAFFORZANDO – Quello della pneumologia è solo

un altro tassello nel percorso di potenziamento di un presidio

di eccellenza. A questo, ad esempio, vanno anche aggiunti i

numerosi concorsi banditi per potenziare il personale del

Mandic.

17,5 MILIONI DI EURO DALLA REGIONE – La Regione, inoltre,

continua ad investire sul nosocomio meratese. Sono infatti in

corso investimenti da 1,5 milioni di euro, che si aggiungono

agli altri 8,5 milioni stanziati negli ultimi due anni: fra

questi vale la pena ricordare l’acquisto di una Tac ultramoderna

e un’apparecchiatura per la risonanza magnetica del valore di

7,3 milioni.

Altri 7,5 sono stati destinati alle opere strutturali fra le

quali rientrano la sistemazione del pronto soccorso, il centro

trasfusionale e l’edificio degli ex poli ambulatori.