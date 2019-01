MILANO.LADRO SORPRESO IN SCUOLA, DE CORATO: PRONTI AD AIUTARE GUARDIA SE ACCUSATA DI ECCESSO DI LEGITTIMA DIFESA

L’ASSESSORE: REGIONE AL FIANCO DI CHI PROTEGGE LA COLLETTIVITÀ

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2019 – “Esprimo solidarietà e vicinanza alla

guardia giurata che questa notte, svolgendo il proprio lavoro, è

stata aggredita da un malvivente entrato per rubare all’interno

di un istituto scolastico”. Così, in una nota, l’assessore

regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo

De Corato.

I FATTI – “Il vigilante in servizio presso la scuola materna di

via Santissima Trinità – ha aggiunto De Corato – ha sorpreso un

intruso al buio e, dopo aver estratto la pistola, ha contattato

la centrale per avere rinforzi. A quel punto è stato

ripetutamente preso a pugni dal malvivente che ha tentato di

fuggire: ne è scaturita una nuova colluttazione, durante la

quale è partito un colpo che ferito il ladro a un piede. Il

trentatreenne è stato operato e non è in pericolo di vita”.

LEGITTIMA DIFESA – “Si tratta di un chiaro caso di legittima

difesa – ha spiegato l’assessore regionale – e voglio ribadire

che siamo sempre dalla parte di chi difende se stesso, i beni

pubblici e la cittadinanza da sbandati e malviventi. Non mi

stupirei, però, se questa guardia giurata venisse incriminata

per eccesso di legittima difesa”.

RIMBORSO SPESE LEGALI – “Se ciò dovesse accadere – ha concluso

De Corato – posso affermare che il vigilante riceverà da parte

della Regione il rimborso delle spese legali in favore di chi è

ingiustamente accusato di eccesso di legittima difesa”.

Redazione