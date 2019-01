On. Morelli (Lega): “Aumento del biglietto, Sala svicola parlando di servizi mentre ATM non aumenta linee e sicurezza”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2019 – “Aumento del biglietto, Sala svicola parlando di servizi mentre ATM non aumenta linee e sicurezza .

Questa è la prova del fatto che i 2 euro per il tram gli servono per coprire i buchi di bilancio. Primo passo di buon amministratore sarebbe licenziare in tronco il responsabile non in grado di far quadrare i conti. Sala dunque dia il ben servito all’assessore Granelli che in questi anni ha la responsabilità di non aver migliorato la sicurezza sulle linee critiche dei bus e messo alla mercé dei delinquenti i dipendenti delle metropolitane milanesi senza mai agire per risolvere la questione “portoghesi”. Solo in seguito spulceremo voce per voce il bilancio del Comune per scoprire dove Sala butta i soldi dei milanesi”: così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo Marino on. Alessandro Morelli.

