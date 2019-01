Opera. IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE, CONFERITE LE ONORIFICENZE AGLI AGENTI CHE SI SONO DISTINTI IN SERVIZIO

(mi-lorenteggio.com) Opera, 25 gennaio 2019 – Anche l’Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo de Corato, presente alla cerimonia legata alle celebrazioni per San Sebastiano, Santo Patrono della Polizia Locale, svoltasi nella giornata di ieri presso il Comando di Via Caboto della Polizia Locale di Corsico; ad accoglierlo i Primi Cittadini di Corsico, Opera e San Giuliano Milanese, insieme ai rispettivi Comandanti e agenti di Polizia Locale.

L’Amministrazione Comunale di Opera ha fatto il punto sull’operato e l’attività di istituto svolta nel 2018 dal Comando locale e sugli investimenti effettuati dall’Ente in termini di sicurezza, in primis la fornitura di nuovi mezzi tecnologici di ultima generazione in dotazione agli agenti.

Encomi e riconoscimenti consegnati agli operatori di Polizia Locale che, per motivi diversi, si sono distinti nel loro operato, intercettando i bisogni della collettività e le emergenze da fronteggiare; encomio civico alla Sig.ra Maria Catia Martino, che rinvenendo un portafogli contenente documenti e denaro contante, ha provveduto a consegnarlo al Comando di Polizia di Opera, affinché venisse restituito al legittimo proprietario.

“Una giornata dedicata a chi svolge un’attività al servizio degli altri e di fondamentale importanza, a tutela della sicurezza della propria comunità – commenta il Sindaco di Opera, Antonino Nucera – oggi, in occasione delle celebrazioni legate a San Sebastiano, un ringraziamento particolare al Comandante della Polizia Locale di Opera, Giuseppe Pregevole a gli operatori di PL che si sono distinti per impegno, dedizione e spirito di abnegazione, ma anche alla nostra concittadina, grande esempio di altissimo senso civico a favore della comunità”.

