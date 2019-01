Rozzano. Due pirati della strada denunciati in poche ore dalla polizia locale

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 25 gennaio 2019 – Giornate intense per la polizia locale di Rozzano che in poche ore ha individuato e denunciato due pirati della strada fuggiti dopo aver provocato incidenti stradali.

Nel primo caso, gli agenti coordinati dal Comandante Gaetano Iannì hanno denunciato un 80enne che, alla guida di un’utilitaria, aveva investito una donna in viale Lombardia per fuggire dopo l’impatto senza prestare soccorso. Fortunatamente, la donna ha riportato soltanto ferite lievi.

Dopo una veloce indagine, gli agenti erano risaliti al modello di auto dell’investitore ed erano sul punto di individuarlo. Il pensionato li ha preceduti e si è costituito al Comando ammettendo le proprie responsabilità. Oltre alla denuncia per omissione di soccorso, all’anziano è stata revocata la patente di guida.

Nel secondo caso, la polizia locale ha individuato e denunciato un 35enne del posto che, in stato di ebrezza, ha percorso a folle velocità le vie di Rozzano. All’altezza della rotonda tra viale Lombardia e via Palme ha perso il controllo dell’auto che ha sfondato la recinzione del parco giochi di via Magnolie. A quel punto è fuggito.

Gli agenti lo hanno individuato nella sua abitazione dove si era rifugiato dopo l’incidente. Aveva un tasso alcolemico nel sangue molto superiore a quanto consentito dalla legge. Dai controlli, inoltre, è emerso che al 35enne era già stata revocata la patente. Per lui sono scattate le accuse di fuga dal luogo dell’incidente, guida in stato di ebrezza, guida senza patente e danneggiamenti.

V.A.