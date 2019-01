Bracciali in acciaio per tutti i gusti: come accontentare universo femminile e universo maschile?

I bracciali in acciaio sono un’ottima idea regalo perché sono apprezzati sia dal genere femminile che dal genere maschile e presentano linee molto simili e facilmente adattabili a ogni gusto

Milano, 26 gennaio 2019 – Chi lo dice che i gioielli sono un accessorio esclusivamente femminile? Ormai i gioielli fanno impazzire sia gli uomini che le donne e sono stati sdoganati, esprimono la personalità e mettono in risalto uno stile oltre che un modo di essere. Se pensiamo all’universo femminile, donano eleganza e impreziosiscono gli elementi di forza della donna; nell’uomo, conferiscono carattere, cura e anche eleganza. Uno dei gioielli che universalmente viene apprezzato sia dalla donna che dall’uomo è il bracciale. Perché proprio i bracciali? Questi, soprattutto se in acciaio sono facilmente portabili e abbinabili con qualsiasi look e qualsiasi outfit, sia di giorno sia di sera. Un altro elemento importante è la comodità: molto gioielli risultano scomodi sia da indossare, per esempio con alcuni elementi di vestiario, sia da tenere addosso a lungo. I bracciali, soprattutto se lineari nella forma, sono facilmente tenibili anche durante la notte, in piscina o sotto la doccia e per questo si configurano come uno dei regali perfetti per ogni occasione. Vediamo quali modelli prediligere per voi o per i vostri cari!

Mix di eleganza e innovazione: la linea Nomination per chi ama cambiare tutti i giorni.

Scegliere di regalare un gioiello è un atto di amore, un voler scegliere con cura un oggetto che rimarrà praticamente per sempre, visto che i gioielli, soprattutto se di ottima fattura e qualità, non passano mai di moda. Se la scelta ricade sui bracciali, quelli in acciaio sono un’idea azzeccata. Innanzitutto, sono comodi da abbinare perché il colore è facilmente portabile; poi, raramente fanno allergia e anche i soggetti più allergici ringrazieranno; sono facilmente indossabili e si tolgono rapidamente. Nomination ha pensato a una nuova linea di bracciali in acciaio elegante ma minimal che si sposa con le diverse esigenze e con i diversi stili della donna e dell’uomo di oggi. Bracciali dalla forma lineare e compatta, bracciali componibili che vi permetteranno di aggiungere, togliere o modificare i Link, creando dei motivi diversi e dei messaggi diversi da trasmettere grazie alle numerose idee presenti in catalogo, gioielli con ciondoli e pendenti, adatti da abbinare a un vestito da sera o a un abito particolarmente elegante; bracciali con pietre preziose che vi permetteranno di giocare con luci, ombre e colori e di abbinarli a qualsiasi colore del vostro armadio; bracciali trendy o sportivi con delle scritte divertenti e pensate per tutti i giorni per movimentare il vostro look; bracciale con perla Swarovski per le più romantiche, amanti dello stile classico; linee più massicce e dai simboli più variegati sia per gli uomini che per le amanti del genere maschile più impostato. Con Nomination è possibile personalizzare ogni bracciale rendendolo unico nel suo genere. Corri a scoprire come fare!