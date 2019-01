CESANO BOSCONE. COLTO A SPACCIARE, IN MANETTE PUSHER

Stanotte i Carabinieri della locale stazione, al termine di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, arrestava in flagranza un italiano classe 1963, residente in Cesano Boscone, via Vespucci, per spaccio e detenzione di droga.

I Militari lo hanno sorpreso dopo aver riscontrato la cessione di stupefacente ad un occasionale acquirente, e hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico del predetto, rinvenendo:

– gr. 30 di cocaina;

– gr. 60 di hashish;

– gr. 40 di marijuana;

– un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento;

– somma di euro 465,00 (quattrocentosessantacinque), considerata provento attività illecita.

Arrestato, espletate formalità di rito, trattenuto interno camere di sicurezza in attesa celebrazione rito direttissimo.

