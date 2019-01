I Carabinieri di Trezzano hanno arrestato a Cusago un italiano, classe 1998, residente in Cusago, mentre spacciava in una via del paese. Addosso e dopo una perquisizione domiciliare, gli hanno trovato:

– 12 involucri contenenti complessivi gr. 50 marijuana;

– un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento;

– 850,00 euro, somma considerata provento attività illecita.

V. A.