FORZA ITALIA – ALTITONANTE: “A MILANO CI SIAMO, SEMPRE AL FIANCO DEI CITTADINI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2019 – “Oggi una grande festa per Forza Italia, che compie i suoi primi 25 anni. A Milano l’accoglienza della gente è stata straordinaria. I nostri gazebo erano in gente piazze, dal centro alle periferie.

Noi ci siamo e andiamo avanti! In Comune e in Regione stiamo portando avanti due battaglie al fianco dei cittadini: no a nuove mega moschee e no all’aumento del biglietto ATM a 2 euro.

È palese ormai che i 2 euro servono solo al Comune per il suo Bilancio, senza nessun servizio aggiuntivo. È l’ennesimo furto ai cittadini, costretti a pagare sempre più tasse, sempre più alte! Speriamo solo che il Comune non abbia già stampato i biglietti da 2 euro e, soprattutto, che si renda conto che ha sbagliato”. Lo ha dichiarato il coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante.

Redazione