MARCIALONGA 2019. ROSSI: UN PERCORSO FANTASTICO, IL TRATTO DI TESERO È UNA DELLE PUNTE DI DIAMANTE DI MILANO-CORTINA 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2019 – “Un percorso fantastico, paesaggi

apprezzati in tutto il mondo per la loro bellezza e

un’organizzazione all’altezza della candidatura olimpica, la mia

partecipazione alla Marcialonga è stata un’occasione speciale

per effettuare una ricognizione fuori dai soliti schemi delle

aree indicate nel dossier di Milano-Cortina come sede delle

prove di sci nordico. Anche da atleta, questa zona della Val di

Fiemme si rivela di gran fascino, confermando la forza della

proposta italiana per i Giochi del 2026”. Così il

sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con

delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, al termine

della sua prova nella 46esima edizione della 70 km che collega

Moena a Cavalese.

POKER D’ASSI – Antonio Rossi, vincitore di cinque medaglie

olimpiche nella canoa, ha calzato gli sci stretti nella regina

delle granfondo, insieme ad altri 7.500 atleti provenienti da 33

nazioni. Il sottosegretario ha gareggiato per promuovere a

livello internazionale il dossier Milano-Cortina, in cui la Val

di Fiemme gioca un ruolo importante. Con lo stesso scopo è stato

affiancato sulla neve da altri tre olimpionici di fama: il

ginnasta Jury Chechi, il fondista Cristian Zorzi e il ciclista

Paolo Bettini. Un poker d’assi dello sport che ha reso grande

l’Italia, conquistando ai Giochi nel complesso undici medaglie:

6 d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo. “E’ stata una sfida

piacevolmente dura – ha sottolineato Rossi, alla sua terza

presenza in questa classica -, è stata all’altezza della

tradizione di quest’appuntamento di prestigio, che ha messo in

evidenza le grandi potenzialità della candidatura italiana.

Eventi come questo confermano che non dobbiamo temere confronti:

la nostra proposta per il 2026 è competitiva, ecosostenibile,

con location rinomate per la loro bellezza e la grande varietà

tecnica delle piste”.

TEATRO OLIMPICO DA 30.000 SPETTATORI – “La candidatura italiana

prevede 14 strutture di cui 13 sono già esistenti – ha ricordato

il sottosegretario dopo aver tagliato il traguardo a Cavalese -.

Qui in Val Di Fiemme il dossier prevede che vengano ospitate le

prove di sci nordico, salto e combinata nordica. Parte del

tracciato della Marcialonga, il tratto suggestivo di Tesero, che

tra l’altro ha ospitato le Universiadi, è quello indicato per le

gare a cinque cerchi di fondo, con strutture in grado di

ospitare 30.000 spettatori e un impianto di illuminazione già

esistente capace di assicurare luce a giorno anche per le prove

in notturna. E’ già spettacolare così, dovessimo vincere la

corsa ai Giochi lo renderemo indimenticabile”.