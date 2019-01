MILANO. CON VIA QUARENGHI ARRIVANO A 17 LE STRADE CAR FREE PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2019 – Una nuova strada car free si è aggiunta a quelle già attive a Milano per la sicurezza dei bambini e delle bambine all’ingresso e all’uscita dalle scuole. Si tratta di via Quarenghi, nel Municipio 8, l’ultima in ordine di tempo ad essere stata attivata.

Partite nel 2012 nelle vie Palermo, Casati e Rasori, le strade car free sono oggi 17, a cui si aggiungerà nelle prossime settimane via Salerno, per un totale di 9.000 alunni interessati e 2,8 km di strade chiuse al traffico dalle 8.15 alle 8.45 e dalle 16.15 alle 16.45, dal lunedì al venerdì, grazie all’ausilio degli agenti della Polizia locale.

“Stiamo lavorando per l’attivazione dell’ultima strada car free con questa impostazione – dichiara l’assessore alla Mobilità Marco Granelli – con l’obiettivo di intervenire in futuro con meccanismi di chiusura automatica o strutturale, laddove possibile, e di mantenere questa tipologia solo in casi particolari dovuti a situazioni temporanee”.

“Le strade car free – aggiunge la vicesindaco Anna Scavuzzo – ci permettono di aumentare la sicurezza dei più piccoli all’ingresso e all’uscita da scuola, richiedendo un impegno di Polizia locale meno oneroso e quindi più sostenibile”.

L’esigenza di rendere car free il tratto di via Quarenghi tra via Kant e via Popper è nata dallo spostamento temporaneo degli studenti di via Brocchi, che ha portato sulla via un’affluenza di circa 900 studenti ogni giorno.

