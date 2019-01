ROZZANO RICORDA LA SHOAH CON UN FLASH MOB

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 27 gennaio 2019 – Questo pomeriggio al Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano l’Amministrazione Comunale ha voluto simbolicamente commemorare la Giornata della Memoria attraverso un flash-mob realizzato dai musicisti del Corpo Musicale cittadino, che nei pressi dell’area ristoro hanno intonato la colonna sonora de “La vita è Bella”, di Nicola Piovani, davanti ai passanti.

“Un gesto simbolico per ricordare le vittime di una delle tragedie più gravi che l’umanità abbia mai visto – spiega il sindaco Barbara Agogliati – la musica spesso sa trasmettere molto di più delle parole per questo abbiamo voluto regalare un attimo di riflessione attraverso l’esibizione della colonna sonora del film “La vita è bella”. Per noi il tema della Memoria è importante quanto attuale. Oggi non vogliamo ricordare solo le vittime della Shoah ma tutte le vittime che subiscono la violenza di un razzismo ingiustificato e purtroppo molto presente anche nella nostra società”.

“Ringraziamo il Maestro Giuseppe Lo Preiato e tutti i musicisti del Corpo Musicale che ci hanno regalato questa emozionante esibizione. Ci hanno permesso, grazie alla musica, di dare rilievo alla Giornata della Memoria, rendendoci portatori di un messaggio culturale importante, soprattutto per le nuove generazioni. Ricordare è fondamentale affinché tragedie simili non si ripetano”, ha concluso l’assessore alla Cultura, Stefania Busnari.

Redazione