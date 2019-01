ZAMBERLETTI. FONTANA: SE NE VA UN GRANDISSIMO PROTAGONISTA DELLA SCENA POLITICA ITALIANA. FAREMO TESORO SUO PREZIOSO LAVORO

CATTANEO: UOMO VERO DELLE ISTITUZIONI,SEMPRE VICINO ALLE PERSONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2019 – “Con Giuseppe Zamberletti se ne va un

grandissimo protagonista della scena politica italiana. Un

lombardo, un varesino, che ha avuto tra gli altri il merito di

creare la moderna Protezione Civile, gestendo in prima persona

numerose emergenze: dai terremoti in Friuli, Campania e

Basilicata alla tragedia di Vermicino, tornata tristemente

d’attualità in questi giorni”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, esprimendo ai suoi cari “Il cordoglio mio e della

Regione Lombardia, con la promessa che faremo tesoro del suo

prezioso lavoro”.

Anche l’assessore all’Ambiente e Clima, il varesino Raffaele

Cattaneo, ha voluto ricordare Zamberletti. “Un uomo – ha

aggiunto – che ha fatto tanto per Varese e per il nostro Paese.

Politico dal pensiero lucido, un vero uomo delle istituzioni,

capace di essere sempre vicino alle persone e impegnato per il

bene comune”.

