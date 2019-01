CESANO BOSCONE. CICLISTA INVESTITO IN VIA ISONZO – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 28 gennaio 2o19 – Un altro ciclista investito in via Isonzo all’altezza della rotonda con via Milano. E’ successo questa sera intorno alle ore 19.20, quando una Golf dopo aver urtato il ciclista, facendolo cadere, ha terminato la sua corsa al centro della rotonda.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Settimo Milanese, il cui personale, dopo le prime cure, ha trasportato il ferito, un 60enne, in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano. Contemporaneamente sono giunte due pattuglie della Polizia Locale, che hanno compiuto i rilievi del sinistro, chiudendo al traffico parte della rotonda.

V. A.