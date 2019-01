Incontri con la scienza – Progetto Itaca alla Triennale di Milano

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2019 – Come ogni anno si terrà al Teatro dell’Arte presso la Triennale, in Viale Alemagna 6 il nuovo appuntamento dedicato alle Neuroscienze promosso e organizzato da Progetto Itaca Milano, Associazione volontari per la salute mentale (www.progettoitacamilano.org). Ospite e relatore di questa edizione sarà il Professore Francesco Benedetti, che ci condurrà nel mondo della psicobiologia, attraverso la scoperta dei ritmi del nostro cervello e del particolare connubio tra luce e deprivazione del sonno per la cura e la prevenzione dei disturbi dell’umore.

Francesco Benedetti, Medico Psichiatra, è Direttore dell’unità di ricerca in psichiatria e psicobiologia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Le sue principali pubblicazioni scientifiche si concentrano sull’interfaccia tra neuroscienze e disturbi del comportamento nel vasto campo della psichiatria e della psicobiologia, con particolare interesse alla cronobiologia e alla cronoterapia. Le sue ricerche, pubblicate sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, hanno contribuito allo sviluppo di terapie innovative per disturbi dell’umore. “Il nostro orologio biologico è regolato da stimoli ambientali -luce, buio- che sincronizzano nel nostro cervello i ritmi di attività e di riposo. Nei pazienti affetti da depressione questi ritmi hanno perso la loro naturale sincronia: ma si può riattivarla usando gli stessi stimoli, per curare la depressione con luce e cambiamenti del ritmo del sonno. Chiamiamo l’insieme di queste tecniche, predette dalle neuroscienze, cronoterapia antidepressiva.” [Francesco Benedetti, 2019]

Progetto Itaca con questi incontri sostiene la conoscenza dei progressi nelle neuroscienze, essenziali nella comprensione delle malattie del cervello e la corretta informazione e divulgazione che combattono lo stigma e la paura ancora legate alla salute mentale. Sostiene il diritto di parlarne e di saperne di più, così come il dovere di curare in maniera sempre più mirata e scientifica. Introduce l’incontro Melania Rizzoli, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, e Luca Franzi de Luca, presidente di Progetto Itaca Milano. Modera Edilio Rusconi, responsabile Attività Istituzionali e Relazioni Esterne di Progetto Itaca Milano. La serata è dedicata a Club Itaca, centro per lo sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di persone con una storia di disturbi mentali. Nasce nel 2005 per volontà di Progetto Itaca e realizza il modello di integrazione sociale elaborato da “Clubhouse International”, organismo diffuso in 30 paesi con più di 230 centri attivi in tutto il mondo. La visione di “Clubhouse International”, condivisa dal Consiglio di Progetto Itaca, è che le persone affette da disagio psichico hanno il diritto di integrarsi nella società, di realizzarsi nel lavoro, di avere amici, di essere felici.

Redazione