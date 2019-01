L’evoluzione dell’imbiancatura parte da un’azienda di Milano

Milano, 28 gennaio 2019 – Capire a chi rivolgersi per svolgere la funzione di imbianchino a Milano può non essere semplice, ma oggi c’è una risorsa in più per tutti coloro che abbiano bisogno di questa importante figura. Si tratta di Easy prof, un’azienda che fa dell’eccellenza nel campo delle decorazioni materiche e del rinnovamento degli ambienti il proprio punto di forza.

Imbianchino Milano, perché rivolgersi ai migliori

Scegliere il migliore imbianchino a Milano può essere una necessità, soprattutto per chi abbia già programmato dei lavori di ristrutturazione, ma non abbia ancora trovato la persona più adatta alla propria casa oppure al proprio negozio o locale.

Rivolgervi ad Easyprof imbianchini a Milano sarà una garanzia. Potrete, infatti, richiedere un intervento sia per lavori di tinteggiatura semplici, sia per l’applicazione di tecniche più complesse.

La qualità del lavoro sarà una certezza, e il fatto che Easyprof sia il migliore imbianchino a Milano viene testimoniato anche dalle tante recensioni positive che sono presenti in internet.

Rivolgendovi ad Easyprof, quindi, saprete di poter contare sul personale di questa azienda non solo per dare una rinfrescata alle pareti, ma anche per poter applicare decorazioni particolari, come lo stucco veneziano, per la realizzazione di pavimenti in resina e anche per l’installazione del cartongesso.

Easyprof, l’eccellenza italiana per le decorazioni materiche

Uno degli elementi che rende Easyprof il miglior servizio di imbianchino a Milano è la voglia di scoprire tecniche nuove per realizzare ciò che può piacere alla propria clientela.

Le decorazioni materiche, ad esempio, rientrano nelle specialità dell’azienda di Massimo Bassi, il fondatore di Easyprof.

Massimo Bassi è stato spesso visto anche in televisione, grazie al programma Vendo casa disperatamente, e proprio grazie ai suoi interventi “miracolosi” è stato presentato come un vero e proprio esperto in decorazioni materiche.

Essendo un esperto del settore, Massimo Bassi ha potuto realizzare decorazioni materiche per tanti progetti, come quelli di Unicredit, Madina, Luisa Spagnoli e Uptown Palace Hotel.

Si può notare il suo tocco sapiente anche in altri ambienti come quelli realizzati per Moleskine, Amplifon, Peuterey, Clarence, Lavazza, Vittoria Assicurazioni, Scavolini, Virgin Active e Roberto del Carlo, solo per citarne alcuni.

Cosa richiedere al migliore imbianchino a Milano

Rivolgervi ad Easyprof imbianchino Milano vi metterà in ottime mani, e potrete richiedere allo staff di Massimo Bassi moltissimi interventi differenti.

Potrete richiedere colori e texture su misura per le colorazioni dedicate alle pareti e al soffitto della vostra casa o della vostra attività.

Potrete anche sbizzarrirvi con le tante decorazioni che Easy prof potrà realizzare per voi, come l’effetto pietra, l’effetto Seta, l’effetto cemento, quello Marmorino e, ovviamente, il bellissimo Stucco Veneziano, una tecnica che riesce ad impreziosire ogni tipo di ambiente.

E se sono i pavimenti in resina il vostro sogno, rivolgetevi ad Easy prof anche per questo tipo di lavorazione.

Il migliore imbianchino a Milano, infatti, potrà realizzare per voi pavimenti in resina cementizia con bellissimi effetti, addirittura in tre dimensioni, che saranno applicabili in poco tempo e con il giusto rapporto tra qualità e prezzo.

Per ogni vostra esigenza, quindi, potrete davvero contare su Easy prof, visitando il sito internet dell’azienda e contattandoli per un preventivo gratuito.

L. M.