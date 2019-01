SCUOLA: ALTRI 300.000 EURO PER 13 NUOVI PROGETTI DI CONTRASTO A BULLISMO E CYBERBULLISMO

L’ASSESSORE PIANI: EDUCAZIONE SEMPRE UNA PROPOSTA POSITIVA AI MINORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2019 – La Giunta regionale, su proposta

dell’assessore alle Politiche per la famiglia Genitorialità e

Pari opportunità Silvia Piani, ha deliberato oggi lo

stanziamento di altri 300.000 euro per finanziare 13 nuovi

progetti, dei 66 già dichiarati ammissibili, sulla linea di

intervento ‘Bullout’ per la prevenzione e il contrasto di

bullismo e cyberbullismo tra gli studenti di ogni ordine e

grado.

FINANZIATI 30 IN TOTALE – “Visto il successo dell’iniziativa –

spiega l’assessore – che ha portato numerose Istituzioni a

presentare 119 progetti, di cui complessivamente 83 ammessi e 36

non ammissibili, abbiamo voluto incrementare la dotazione

finanziaria con un ulteriore stanziamento a favore dei progetti

ammessi, arrivando a coprirne 30 in totale”.

RENDICONTAZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE – I progetti, solo in

partenariato e con capofila un istituto scolastico o una Ats,

hanno durata di almeno 10 mesi, devono concludersi entro la fine

di novembre ed essere rendicontati entro il 31 dicembre 2019.

ATTENTI A COMBATTERE NUOVE FORME VIOLENZA – “Regione Lombardia –

conclude Silvia Piani – sta dimostrando con i fatti quanto sia

vicina alle famiglie e al mondo della scuola per combattere sul

nascere queste nuove forme di violenza, di cui ragazze e ragazze

di ogni età possono pagare un prezzo altissimo quasi senza

sapere nemmeno loro il perché. L’educazione deve essere sempre

una proposta positiva che gli adulti fanno ai minori, per questo

le forme di progetti che vedano coinvolti le famiglie e i

ragazzi sono le più efficaci e vanno sostenute”.

SEDE LEGALE/OPERATIVA IN LOMBARDIA – Al bando hanno partecipato

soggetti aventi sede legale o operativa in Lombardia, come:

istituzioni scolastiche statali e paritarie, enti del sistema

socio-sanitario, enti locali, università, associazioni e

organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore,

istituzione formative (iscritte alla sezione A dell’Albo dei

soggetti accreditati, di cui all’art. 25 di cui alla l.r.

19/2007, nonché ai sensi della dgr n. 2412/2011 con successive

modifiche e integrazioni), enti e/o istituzioni di Governo.