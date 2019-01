ALLERTA NEVE. COMUNE MILANO ATTIVA CENTRO OPERATIVO COMUNALE E POSIZIONAMENTO DEI MEZZI AMSA

(mi-loreteggio.com) Milano, 29 gennaio 2019 – Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da domani 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte di oggi, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia.

Proprio a partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio h24 della situazione, sarà attivato il Centro Operativo Comunale (COC) presso la centrale operativa della Protezione Civile a cui prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza e Polizia Locale allo scopo di coordinare gli interventi. Le società Amsa e Atm mantengono lo stato di allerta e sono pronte ad attivare le procedure per intervenire in caso di presenza di neve su strada.

Amsa ha infatti predisposto il posizionamento nella notte dei mezzi spargisale e provvederà in caso di effettiva nevicata allo spargimento del sale sulle strade e nei punti della città dove possono registrarsi le maggiori criticità.

Il Comune invita gli amministratori condominiali e i proprietari a spargere sale sui marciapiedi. Si ricorda infatti che lo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli stabili privati compete ai proprietari degli stessi immobili e si raccomanda di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire l’utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti in città.

Redazione