GIOVANI, CAMBIAGHI: I PROGETTI ‘ERASMUS PLUS VET’ SONO UNA MARCIA IN PIU’ PER L’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2019 – Grecia, Spagna, Regno Unito, Repubblica

Ceca e Malta: tra diverse culture e nuove amicizie oltre 200

ragazzi lombardi hanno raccontato oggi la loro esperienza

all’estero con ‘Erasmus Plus Vet’ in un incontro con l’assessore

allo Sport e Giovani della Regione Lombardia Martina Cambiaghi.

Nella giornata, organizzata da Europe-Direct Lombardia in

collaborazione con il Parlamento europeo, sono state presentate

le fasi finali di due progetti ErasmusPlus VET, che hanno

ricevuto un cofinanziamento dall’Unione europea per poter

organizzare tirocini formativi nel settore dei servizi sociali e

del turismo. I ragazzi dei sei istituti che hanno aderito ai

progetti hanno partecipato, tra la primavera e l’estate 2018, ad

un tirocinio formativo in alcuni paesi europei.

“Il mio impegno quotidiano – ha spiegato l’assessore regionale

Martina Cambiaghi – è quello di promuovere politiche che creino

opportunità per i giovani e che li mettano nelle condizioni di

saper sviluppare competenze per costruire la propria vita il più

possibile aderente alle aspettative. Sono certa che questa

esperienza all’estero vi permetterà di accedere al mondo del

lavoro con maggiore sicurezza, perché avete dimostrato grandi

capacità nell’organizzazione e nel saper superare le difficolta`

in modo autonomo in un contesto diverso da quello familiare”.

“L’incontro con una nuova lingua, un paese europeo, amici e

compagni nuovi – ha concluso Cambiaghi – vi hanno certamente

arricchito e vi hanno consentito di sviluppare tutte quelle

abilità ‘trasversali’, che diventano strategiche nell’affrontare

il proprio percorso individuale, i cambiamenti e la vita

professionale”.

SCUOLE COINVOLTE – I progetti sono rivolti agli istituti

secondari superiori. Per il settore sociale hanno aderito IISS

Marisa Bellisario di Inzago (Mi), IPSSCSI W. Kandinsky di Milano

e IIS G.Galilei – R.Luxemburg di Milano. Per il settore

turistico hanno partecipato tre istituti di Milano: IIS Fabio

Besta, IIS Claudio Varalli e IIS Bertarelli – Ferraris.

OBIETTIVI PROGRAMMA ERASMUSPLUS VET – Favorire la dimensione

internazionale dell’istruzione e della formazione, in

particolare attraverso la cooperazione tra gli istituti dei

paesi aderenti al Programma, e migliorare l’apprendimento delle

lingue e promuovere l’ampia diversità linguistica dell’UE e la

consapevolezza interculturale sono gli obiettivi più importanti

cui mirano i progetti ‘ErasmuPlus Vet’.

EUROPE DIRECT – Si tratta della rete ufficiale dei centri

d’informazione della Commissione europea, presente sul

territorio di tutti gli Stati membri. I centri Europe Direct

(ED) sono 44 in Italia ed oltre 400 in tutta Europa. Regione

Lombardia fa parte di questa rete attraverso Europe Direct

Lombardia. Con la sede principale a Milano e i dodici punti

informativi diffusi su tutto il territorio regionale, il centro

offre gratuitamente ai cittadini consulenze e informazioni

ufficiali e semplificate sull’Unione europea.