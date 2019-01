L’aria ferrosa continua ad imperversare su Trezzano: i cittadini del quartiere Marchesina ormai esasperati

Nella giornata di mercoledì l’Arpa dovrebbe effettuare nuovi sopralluoghi. Il sei di Febbraio Consiglio Comunale straordinario. La Minoranza: chi sono i responsabili dei ritardi?

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 29 gennaio 2019 – Nonostante la pioggia dei giorni scorsi anche ieri i cittadini hanno raccolto polvere di materiale ferroso dai balconi, l’inquinamento continua e i residenti della Marchesina sono ormai esasperati: “I ritardi dell’amministrazione comunale sono inconcepibili”, “Se apriamo le finestre ci troviamo il pulviscolo anche in casa”, “Per salvaguardare i bambini siamo barricati nei nostri appartamenti”, “Se non risolvono il problema entro una settimana ci rivolgeremo a tutti coloro che possono evidenziare la scandalosa situazione esistente”; queste alcune delle affermazioni che ci hanno fatto i preoccupati abitanti della via S. Cristoforo.

L’Arpa sta effettuando dei controlli e delle verifiche in alcune aziende locali e l’auspicio di tutti è che il “Fai da te” scattato a seguito dei macroscopici ritardi dei pubblici amministratori, abbia contribuito a dare quella svolta che dovrebbe portare all’identificazione dell’azienda che sta provocando enormi danni alla salute di uomini, donne e soprattutto bambini; non va dimenticato che il pulviscolo ferroso provoca problemi respiratori e irritazioni alle mucose.

Infatti, i dati più sconcertanti di questa vicenda è che sono già trascorsi oltre tre mesi dalla prima segnalazione, che il comune ha tenuto nel cassetto la prima sollecitazione dell’Arpa per ben 28 giorni e che, lo stesso comune, a caso già scoppiato, ha trasmesso all’Arpa (ben nove giorni dopo averla ricevuta) una allarmata segnalazione di un amministratore condominiale che conteneva anche l’indicazione di una azienda.

E nel contesto dei ritardi si può anche affermare che se gli amministratori pubblici di Trezzano quando ricevettero (12 Dicembre 2018) la sollecitazione dell’Arpa di emettere quella urgente ordinanza rimasta poi nei cassetti 28 giorni, avessero immediatamente fatto analizzare il pulviscolo, oggi, da una parte sapremmo se e di quale materiale ferroso si tratta e se nelle polveri c’è ulteriore e magari più pericoloso materiale e dall’altra avremmo quasi certamente anche il nome della ditta che sta inquinando. Disinteresse che sta protraendo all’infinito un problema che con più attenzione potrebbe magari già essersi chiuso.

Quando andiamo a sentirli, i cittadini ci chiedono anche se il sindaco ha emesso delle specifiche ordinanze sull’utilizzo o meno degli ortaggi che ci sono nelle centinaia di orti sparsi sul territorio comunale; “la verdura la possiamo cogliere oppure no. Non sappiamo nulla”. Laconiche domande alle quali, vista la confusione esistente nel “palazzo” e la mancanza di comunicati oltre a quel “Stiamo facendo il possibile” reso noto dal sindaco, nessuno di noi può dare una risposta; l’unica novità resa pubblica dal comune è che il prossimo sei di Febbraio si svolgerà il tanto sollecitato consiglio comunale straordinario sull’argomento; dibattito che non sarà però aperto ad interventi esterni.

Visto che il primo cittadino ha comunicato che sino ai primi di Gennaio non sapeva nulla, sarà l’occasione, sottolinea Giuseppe Russomanno di Controcorrente, per chiedergli se ha assunto provvedimenti, come ad esempio il ritiro delle deleghe, a quegli assessori dei due uffici interessati, che per così tante settimane lo hanno e ci hanno tenuti all’oscuro del preoccupante e pericoloso inquinamento che si sta abbattendo su Trezzano e che ancora oggi siamo costretti a subire”.

Giorgio Villani