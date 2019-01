Milan-Cagliari: rossoneri obbligati a vincere per mantenere vivo l’obiettivo 4° posto

Milano, 29 gennaio 2019 – La gara tra Milan e Cagliari del 10 febbraio 2019 alle 20:30 chiuderà il 23° turno di Serie A 2018-2019. Il match di San Siro avrà un’importanza fondamentale per i rossoneri impegnati a recuperare terreno in classifica nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo stagionale, quel quarto posto al momento occupato dalla Roma che a fine campionato si traduce nella qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League.

Per le scommesse serie a su Milan-Cagliari del 10 febbraio 2019, i bookmakers tendono a ritenere favorita la squadra di Gattuso. L’1 è infatti il risultato offerto con la quota più bassa. Meno fiducia nei confronti dei sardi, come testimoniato dalla quota a cui è offerto il 2. Quote simili per il pareggio e per l’X2 (pareggio o vittoria Cagliari. Gli ultimi incontri tra le due formazioni hanno sempre regalato almeno due goal: un buon motivo per tentare la combo 1 + over 1,5. In alternativa si può optare per l’over 2,5, offerto ad una quota tutto sommato alta.

Il Cagliari, invece, proverà a strappare un altro risultato positivo dopo l’1-1 dell’andata in Sardegna (goal di Joao Pedro e Higuain) per aggiungere altri punti preziosi alla sua rincorsa salvezza.

Il Milan è alle prese con un’altra stagione ricca di ostacoli: dopo aver sfiorato l’esclusione dalle coppe europee in estate come punizione per la scarsa trasparenza finanziaria della precedente proprietà, il club è ora nelle mani del fondo Elliot, seriamente intenzionato rivalutare il brand rossonero. Nonostante ciò la società deve agire nel limite dei paletti imposti dal fair-play finanziario e far quadrare i conti.

Anche per questo motivo durante la finestra di calciomercato invernale nel mese di gennaio Leonardo ha perfezionato l’uscita di Gonzalo Higuain, centravanti che in estate era stato preso in prestito con opzione di riscatto dalla Juventus, diventando il fiore all’occhiello della campagna acquisti milanista. L’argentino dopo 6 mesi con la maglia del Milan ha però realizzato soltanto 6 reti deludendo le attese e mostrando a più riprese segni d’insofferenza.

Così, l’uomo mercato rossonero ha ‘impacchettato’ il Pipita spedendolo al Chelsea dal suo mentore Sarri, andando a realizzare un risparmio complessivo di 19 milioni di euro sull’ingaggio. A colmare il vuoto lasciato dal numero 9, a Milanello è arrivato il bomber del Genoa Krisztof Piatek, pagato 35 milioni di euro. Con la maglia dei grifoni il polacco – al primo campionato di Serie A – ha messo a referto ben 13 centri e ora che non c’è più Higuain le speranze di Champions passeranno dai suoi goal e da quelli di Cutrone.

Il Cagliari di Maran – forte di un margine di 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione – giocherà sicuramente una gara attenta, cercando di sfruttare gli spazi concessi dai rossoneri in contropiede. I sardi si affideranno alla bravura nel gioco aereo di Pavoletti, alla velocità di Joao Pedro e soprattutto all’estro di Valter Birsa. Lo sloveno, arrivato dal Chievo durante il mercato invernale, è un ex della partita avendo vestito la maglia rossonera durante la stagione 2013-2014 (15 presenze e 2 reti).

