TPL. TERZI: SINDACO SALA PRIMA DI CRITICARE SI FACCIA ESAME DI COSCIENZA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2019 – “Il sindaco Sala, prima di fare

paragoni strani o criticare la Regione, si faccia un esame di

coscienza. Poi discuteremo seriamente di questa rivoluzione per

il territorio lombardo”.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità

sostenibile, Claudia Maria Terzi, replica così alle

dichiarazioni del primo cittadino di Milano, Beppe Sala, in

merito al trasporto pubblico locale.

“Le dichiarazioni di Sala – ha spiegato Terzi evidenziano una

certa schizofrenia politica. Da una parte, infatti, ci dice che

l’aumento del biglietto è legato alle necessità di bilancio del

comune; dall’altra, invece, dice che l’aumento è fondamentale

per realizzare la tariffazione integrata, un progetto che è

tutto della Regione Lombardia e che abbiamo messo in legge nel

2012. Un percorso in cui crediamo fortemente e che non è detto

che porti ad aumentare a 2 euro il costo del biglietto. E,

soprattutto, non è detto che debba essere fatto in fretta e

furia solo per le esigenze di un Comune quando in Lombardia ce

ne sono altri 1544”.

TRENORD – “Anche il paragone con Trenord – ha concluso Terzi –

mi lascia stupefatta. Stiamo parlando di due servizi diversi: su

quello ferroviario stiamo investendo moltissimo e iniziano a

vedersi i frutti, e nulla c’entra con quello esercito da Atm che

è gestita dal comune di Milano che, oltretutto, introita

direttamente i soldi e che a quanto pare, dai bilanci

pubblicati, è pure in attivo”.

Redazione