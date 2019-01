VOLONTARIATO. IN LOMBARDIA 53.000 ASSOCIAZIONI E 1 MILIONE DI VOLONTARI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2019 – La Lombardia, con quasi 53.000

associazioni, circa il 16% del totale italiano, e oltre 1

milione di volontari, è la regione italiana con la presenza più

forte di associazioni attive e di volontari. Seguono il Lazio

(9,2%), il Veneto (8,9%), il Piemonte (8,5%), l’Emilia-Romagna

(8%) e la Toscana (7,9%). Il Nord-est mostra l’incidenza

maggiore (67,4 istituzioni ogni 10.000 abitanti) se si rapporta

il numero di istituzioni alla popolazione residente.

Il quadro emerge dai dati rielaborati dall’Istat sul numero di

istituzioni non profit attive in Italia e sulle loro principali

caratteristiche: forma giuridica, attività prevalente, risorse

umane (fra dipendenti e volontari).

Questi i dati ripresi nell’approfondimento settimanale di

#LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it

PRIMATO LOMBARDO POGGIA SULLE POLITICHE – “Il primato lombardo

in questo settore – ha detto l’assessore alle Politiche sociali,

abitative e Disabilità Stefano Bolognini – è una conseguenza

naturale della nostra attenzione alla persona, al territorio,

alla cultura, alla salute, alla casa, alla protezione

dell’ambiente, alla sicurezza, al bene. Continua la

collaborazione con il Terzo settore e le loro rappresentanze per

costruire in modo condiviso la realizzazione della nuova legge

nazionale. Pochi giorni fa ho incontrato le associazioni che si

occupano di educazione alla legalità e contrasto alla

criminalità; a Natale ci siamo confrontati con chi lavora a

contatto coi bambini sofferenti negli ospedali o che sono

disabili per mettere in rete risorse e strumenti. Come pure con

la Croce rossa, gli Alpini e la Protezione civile e gli enti che

si occupano di recupero alimentare. È costante anche il rapporto

con le associazioni dei non vedenti e non udenti e, in genere,

della disabilità permanente con un’attenzione particolare alle

situazioni dei disabili gravi, gravissimi e delle loro famiglie

in una logica di promozione dei diritti. La realizzazione dei

parco giochi inclusivi, ad esempio, è nata anche a seguito di un

confronto con le stesse associazioni”.

NON PROFIT RADICATO AL NORD – Le istituzioni non profit, secondo

l’Istat, sono radicate soprattutto nel Nord Italia (171.419, 51%

del totale nazionale) rispetto al Centro (22,5%) e al

Mezzogiorno (26,5%). Le regioni con la minore presenza di

istituzioni sono la Valle d’Aosta (0,4%), il Molise (0,5%) e la

Basilicata (1%).

FORMA GIURIDICA – Anche la distribuzione per forma giuridica

nelle diverse regioni evidenzia differenze significative: se le

fondazioni sono più diffuse in Lombardia (3,6%), Lazio (2,2%),

Liguria (2,1%) ed Emilia-Romagna (2,0%), le associazioni

riconosciute e non riconosciute hanno un peso maggiore in

Friuli-Venezia Giulia (90,7%), Abruzzo (89,0%), Provincia

Autonoma di Bolzano (88,6%) e Toscana (87,8%).

SETTORI E RISORSE UMANE – Le organizzazioni si concentrano

soprattutto nell’area cultura, sport e ricreazione (65% del

totale nazionale), che precede l’assistenza sociale, in cui sono

incluse anche le attività di protezione civile (pari al 9,2% del

totale).

Guardando alla distribuzione delle risorse umane per settore di

attività prevalente, si nota che i dipendenti delle

organizzazioni non profit sono concentrati in quattro ambiti che

raccolgono l’86,1% dei dipendenti del settore: Assistenza

sociale e protezione civile (36%), Sanità (22,6%), Istruzione e

ricerca (15,8%) e Sviluppo economico e coesione sociale (11,8%).

AZIONI STRUTTURALI – “Per favorire l’inserimento dell’azione che

svolge il volontariato – ha spiegato Bolognini – abbiamo messo

in campo azioni strutturali che favoriscono la creazione di una

rete anche grazie a provvedimenti di contrasto alla povertà

tramite il reddito di inclusione lombardo, i piani zona, i

progetti del terzo settore o le liste per l’abbattimento delle

barriere architettoniche. Sulle politiche per la casa ci stiamo

muovendo per recuperare e rigenerare un immenso patrimonio

immobiliare, contrastando l’abusivismo. Abbiamo introdotto anche

sperimentazioni come la sospensione dei canoni di locazione dei

meritevoli e il sostegno ai laboratori sociali di quartiere.

Tutto questo però avrebbe forza quasi nulla senza l’azione forte

e decisa del volontariato lombardo”.

