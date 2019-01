WELFARE: AL VIA DOMANI ‘PROGETTO ROGOREDO’: SCHEDA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2019 – “Parte domani il ‘progetto Rogoredo’,

con un presidio socio-sanitario quotidiano nel ‘Boschetto’, che

nasce attraverso un patto di ferro fra Istituzioni, operatori

pubblici e privato sociale, forze dell’ordine. L’obiettivo:

strappare molti giovani al consumo degli stupefacenti provando

ad agganciarli per proporre loro alcune prospettive di recupero

e fornendo una prima assistenza sanitaria”. L’assessore al

Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera spiega così l’avvio

del piano d’azione su Rogoredo, al termine del tavolo operativo

coordinato oggi dal Prefetto di Milano Renato Saccone, alla

presenza del sindaco Giuseppe Sala, accompagnato dagli assessori

Majorino, Maran e Scavuzzo, del Questore di Milano Marcello

Cardona, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, dei

responsabili di Ats Milano Città metropolitana e delle Asst

Fatebenefratelli-Sacco, San Carlo-San Paolo di Milano, di Areu

nonché dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.

“Ci saranno mezzi di soccorso sul posto – aggiunge l’assessore

Gallera – e una presenza ampia e costante di operatori

qualificati, che cercheranno di entrare in relazione con le

persone che frequentano il ‘Boschetto’, offrendo loro

informazioni e assistenza sia igienica che sanitaria. Tenteranno

di ‘agganciarli’ e di convincerli ad affrontare un percorso

concreto, per sottrarli al giogo della droga e delle sue

devastanti conseguenze”.

L’assessore Gallera ha poi spiegato come il ‘progetto Rogoredo’

“sia del tutto innovativo”. “Mai come in questo caso – ha

sottolineato – è opportuno affermare che “l’unione fa la forza”.

Ringrazio l’assessore Majorino e i rappresentanti del Comune di

Milano, insieme a tutti i soggetti che hanno creduto in questa

operazione. Dal mese di novembre abbiamo lavorato per definire

un modello originale di intervento sul territorio. Ora

finalmente si parte. Regione Lombardia mette in campo risorse

umane e finanziarie, impegno, strumenti e strutture”.

Il ‘progetto Rogoredo’ vede la luce

grazie all’impegno sinergico di tutti gli attori istituzionali e

non del territorio (Regione, Comune di Milano, Ats, Asst, Croce

Rossa, Milano Comunità Terapeutiche accreditate, Municipio 4,

associazionismo e volontari) e al ruolo di ‘catalizzatore’ della

Prefettura di Milano.

Di seguito i principali elementi del progetto.

RAFFORZAMENTO DELLE RISORSE IN CAMPO – Dal 31 gennaio, 6 ore al

giorno per 7 giorni su 7, saranno presenti, coordinati da Croce

Rossa Milano:

– un mezzo mobile attrezzato per il primo soccorso e per piccoli

interventi sanitari;

– un team composto da 4 operatori (sociali e sanitari di Croce

Rossa, Comunità Nuova e Cooperativa lotta contro

l’emarginazione) nel ‘Boschetto’.

APPROCCIO INTEGRATO – Sarà attuato in area sociosanitaria con

tre filoni di attività:

– ‘aggancio’, grazie alla messa a disposizione di presidi per la

riduzione del rischio e del danno e alla erogazione di

interventi sanitari (medicazioni, primo soccorso ecc.), della

popolazione di utilizzatori/tossicodipendenti presenti

all’interno del ‘Boschetto’ e/o nelle aree limitrofe;

– ‘aggancio’, per favorire l’astensione dal consumo, con

l’offerta di generi di conforto e proposta di una prima

accoglienza (notturna), che faciliti l’accesso al programma di

disintossicazione/presa in carico da parte dei Servizi

Ambulatoriali accreditati; successivo accesso in ‘housing

temporaneo’, Comunità terapeutico-riabilitative, educative

specialistiche , dormitori, appartamenti protetti, della

popolazione di tossicodipendenti, con attenzione mirata per i

‘residenti stabilmente’ al ‘Boschetto’, con finalità di

osservazione e stabilizzazione;

– sensibilizzazione della comunità territoriale e della

popolazione generale residente, con attenzioni specifiche a

scuole, aggregazioni giovanili, luoghi pubblici, target

specifici, nell’ottica di rinforzare (empowerment) a fini

preventivi le competenze degli individui e della comunità in

generale rispetto ai fattori di rischio (queste attività saranno

programmate in linea e integrate con il Piano Integrato Locale

promozione della salute della Ats).

NON SOLO SOCIOSANITARIO – Gli interventi messi in campo sono

complementari e si collocano in un unico piano e in sinergia con

quelli di riqualificazione e rigenerazione del territorio e con

le azioni di contrasto dello spaccio e del degrado.

NON SOLO UN PROGETTO – Si tratta infatti di un vero e proprio

esperimento per integrare con risorse e attività ‘straordinarie’

il sistema ordinario (Sert delle Asst, Smi, Comunità

accreditate) di intervento e presa in carico presente a livello

territoriale.

CONOSCERE PER AGIRE – Nel primo mese di attività (febbraio) sarà

prestata grande attenzione all’osservazione sistematica di ciò

che accade nel ‘Boschetto’ e nel territorio limitrofo, delle

tipologie di domanda e di bisogno rivolta agli operatori e ai

servizi.

MOLTIPLICARE L’ATTENZIONE E L’AZIONE PREVENTIVA – Il progetto

prevede una serie di azioni mirate di rafforzamento delle

attività di prevenzione rivolte all’intera popolazione, con

l’obiettivo di sensibilizzare, coinvolgere e attivare in modo

positivo le scuole, l’associazionismo, la cittadinanza in

programmi e interventi preventivi capaci di contrastare

efficacemente la diffusione e la normalizzazione del consumo di

sostanze.

NON SOLO ROGOREDO – Oltre a rispondere al bisogno rilevante del

territorio di Rogoredo, il progetto ha l’obiettivo di definire i

contenuti di un “dispositivo di intervento sociosanitario”

integrato con il Sistema di intervento ordinario, sostenibile e

potenzialmente replicabile ed eventualmente estensibile ad altre

aree con problematiche analoghe.

ATTORI IN CAMPO – Di seguito gli Attori in campo nel progetto

socio-sanitario:

– Regione Lombardia – DG Welfare

– Comune di Milano

– Municipio 4

– AREU

– ATS

– Croce Rossa Milano

– ASST Fatebenefratelli – Sacco

– ASST Santi Paolo e Carlo (DIPEAD)

– Comunità Nuova

– Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione

– Fondazione Eris

– Il Gabbiano

– Promozione Umana

– Casa del Giovane

– Fondazione Exodus

– Gruppo Volontari Quartiere di Rogoredo

– Volontari Associazione Kyros.